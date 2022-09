Życie w duchu zero waste zaczyna się w głowie. Nauka dobrych nawyków nie musi być trudna. Ważne są przygotowania do zakupów - informuje Lidl Polska.

Droga żywność. Trzy zasady planowania zakupów, fot. shutterstock

Lidl Polska zachęca do zero waste

29 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości na Temat Strat i Marnowania Żywności. Z tej okazji sieć handlowa Lidl Polska rozpoczęła drugą edycję kampanii „Sztuka niemarnowania”, w której dzieli się wskazówkami dotyczącymi ratowania produktów spożywczych. Partnerami akcji są Caritas Polska oraz Federacja Polskich Banków Żywności.

Po pierwsze – planowanie

Życie w duchu zero waste zaczyna się w głowie. Nauka dobrych nawyków nie musi być trudna. Ważne są m.in. przygotowania do zakupów.

1. W pierwszej kolejności należy zaplanować posiłki oraz składniki, jakich chcemy użyć.

2. Konieczny jest przegląd produktów. Często okazuje się, że część z nich leży w kuchennych szafkach bądź spiżarniach. Należy najpierw skorzystać z zapasów ze zbliżającym się terminem przydatności do spożycia.

3. Na koniec – nie zapomnijmy o liście zakupów. Powinna ona zawierać tzw. „suche artykuły”, które mogą być długo przechowywane, oraz świeże owoce, warzywa i mięso, które planujemy spożyć w krótkim czasie. W ten sposób zapewnimy sobie różnorodne i pełnowartościowe posiłki.

Mrożenie, suszenie i wekowanie

Aby świeże produkty zostały z nami na dłużej, użyteczne jest ich konserwowanie. Zanim wyrzucimy jakikolwiek produkt czy jego resztki, warto zastanowić się czy nie nadają się one do przetworzenia. Do najbardziej popularnych metod należą: mrożenie, suszenie, wekowanie i kiszenie, które ma zastosowanie dla wielu warzyw i owoców, a także marynowanie czy peklowanie. Żywność można ratować również w inny sposób, np. przyrządzając chipsy z obierek po ziemniakach.

Jak gotować z resztek i bez resztek? Mówi o tym e-book Lidl Polska „Gotuj z głową w rytmie no waste”, zawierający artykuł „Jak mądrze robić zapasy”:

Ratując żywność przed zmarnowaniem

W ramach łańcucha dostaw Lidl Polska optymalizuje zamówienia oraz dostawy żywności tak, aby na sklepowych półkach znajdowało się dokładnie tyle produktów, ile potrzebują klienci. W sklepach sieci prowadzony jest też program „Kupuję, nie marnuję”, mający na celu wsparcie sprzedaży produktów w pełni wartościowych, ale o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia. Przeceny sięgają do 70 proc.

Kampania „Sztuka niemarnowania” potrwa od 19.09 do 9.10 br. Partnerami merytorycznymi akcji są Caritas Polska oraz Federacja Polskich Banków Żywności.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl