Droga żywność. Z czego będziemy rezygnować w pierwszej kolejności?

Autor: Olimpia Wolf

Data: 11-08-2022, 11:10

Podwyżki cen żywności zmuszają konsumentów do racjonalnego gospodarowania budżetem domowym - mówi Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries opowiada o możliwych zmianach nawyków konsumenckich. Fot. materiały prasowe

W naszym kraju nie widać oznak paniki

- Mimo galopujących cen i coraz większej inflacji, barometr nastrojów konsumenckich w Polsce nie notuje póki co wielkich spadków. Wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce spadł w lipcu br. o 2,4 pkt proc. wobec czerwca. Jest to wynik porównywalny do tego sprzed roku. Jak więc wynika z Barometru Nastrojów Konsumenckich firmy GfK, w naszym kraju nie widać oznak paniki i gwałtownej zmiany zachowań konsumentów - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

- Inaczej natomiast przedstawia się barometr w całej Unii Europejskiej, gdzie te nastroje są najgorsze w historii - na terenie całej Unii średnia dla barometru wynosi już -27,3. Myślę, że to kwestia czasu, gdy Polska "dogoni" Europę - uważa ekspert.