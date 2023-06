W czwartek, 15 czerwca o godzinie 8:00 w Tarnowie, przy ulicy Lwowskiej 53 otworzy się pierwsza w mieście drogeria dm. W dniach 15-16 i 17 czerwca na odwiedzających czekać będzie szereg atrakcji. Choć w dm obowiązuje trwała cena gwarantująca korzystne zakupy z okazji otwarcia detalista zaplanował dodatkowe 15% rabatu powitalnego oraz prezent - żel pod prysznic marki własnej Balea z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie dla Polski. Rabat obowiązuje do 25 czerwca.

Drogeria dm otwiera placówkę w Tarnowie

dm otwiera się w Tarnowie

- To nasza kolejna lokalizacja w Małopolsce, ale pierwsza w Tarnowie. Wszystkie otwarcia są dla nas bardzo ważne i przygotujemy się do nich z dużą uwagą. Każdy nowy sklep dm to doskonała okazja, by osobiście spotkać się z klientami, poznać ich potrzeby i zaprosić do świata naszych marek. Chcemy pokazać mieszkańcom Tarnowa wszystko, co najlepsze - nasze marki, ludzi, którzy tworzą dm i wnętrza zaprojektowane z myślą o komforcie klientów. Tarnów jest istotnym ośrodkiem gospodarczym i cieszymy się, że dzięki obecności w tym mieście będziemy mogli umacniać nasze relacje z klientami - mówi Michał Grabe, Kierownik Regionalny dm w Polsce.

W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci mogą także kupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt. Dużą popularnością, cieszą się wysokiej jakości produkty marek własnych. Wśród nich wymienić należy markę Balea, czy najlepiej sprzedającą się markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde.

dm konkuruje cenami

Tym, co wyróżnia dm na polskim rynku są ceny. Drogerie gwarantują atrakcyjną i trwałą cenę półkową, która nie jest podwyższana przez okres minimum 4 miesięcy od daty ostatniej podwyżki widocznej przy każdym produkcie. Dzięki temu ceny półkowe dm są trwale niższe. dm wychodzi z założenia, że nie należy sztucznie zawyżać cen, by potem obniżać je na krótki okres, zmuszając klienta do kupowania produktów na promocjach, a nie wtedy, kiedy faktycznie ich potrzebuje.

Filozofia dm mówi: drogi kliencie, możesz polegać na cenach, jakie widzisz na półkach. Możesz w dowolnej chwili przyjść i kupić produkt w korzystnej cenie, kiedy rzeczywiście go potrzebujesz. Drugim wyróżnikiem są atrakcyjne oferty kuponów rabatowych w aplikacji "Mój dm" oraz dodatkowe kupony PAYBACK umożliwiające naliczenie wielokrotności punktów PAYBACK za dany zakup. W skali miesiąca to łącznie około dwudziestu różnego rodzaju kuponów, które w połączeniu z gwarancją trwałej ceny tworzą korzystną ofertę dm.

Drogeria dm w sieci

Klienci z całej Polski mogą dokonywać zakupów w sklepie online www.dm.pl oraz za pomocą aplikacji “Mój dm”. Mają przy tym możliwość wybrania najbardziej komfortowej i wygodnej dla siebie opcji realizacji zamówienia: dostawy w ciągu 2-3 dni roboczych do domu, dowolnego punktu odbioru DPD Pickup, urządzenia Paczkomat® InPost, albo odbioru ekspresowego w swojej drogerii stacjonarnej już po 3 godzinach od złożenia zamówienia.

Powierzchnia sali sprzedaży dm w Tarnowie wynosi 530 m2. Drogeria zadbała o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w ławeczkę do odpoczynku, czy stację pakowania prezentów, z której korzystać można nieodpłatnie. Na klientów czeka komfortowy parking. Sklep dm otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 20:00. Sieć zatrudniła siedmiu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl