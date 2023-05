11 maja swoje drzwi dla klientów otworzy pierwsza drogeria dm w Opolu, zlokalizowana w Centrum Handlowym Karolinka, przy ulicy Wrocławskiej 152/154.

Drogeria dm w Opolu

Z okazji otwarcia detalista zaplanował 15% rabatu powitalnego na całe zakupy oraz prezent - żel pod prysznic marki własnej Balea z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie dla Polski. Rabat obowiązuje do 17 maja.

W asortymencie dm znajdują się produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci mogą także kupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt.

Obok bezpłatnego dozownika z wodą, czy toalety, w sklepie znajdują się terminale foto z usługą natychmiastowego wydruku zdjęć i naklejek. W dm w CH Karolinka klienci będą mieli możliwość wykonania biometrycznej fotografi do paszportu i innych dokumentów, oraz skorzystania z rozbudowanego serwisu foto, np. z wydruku większych formatów zdjęć, wydruku fotoksiążki, obrazów wielkoformatowych, czy stworzenia własnego fotokubka.

Rodzice na miejscu znajdą przewijak z zapasem pieluch marki własnej babylove. Dla najmłodszych zaś dm przygotował bujanego konika oraz małe wózki zakupowe.

Drogeria dm z trwałą półką cenową

Drogerie gwarantują trwałą cenę półkową, która nie jest podwyższana przez okres minimum cztery miesięcy od daty ostatniej podwyżki widocznej przy każdym produkcie. Dzięki temu ceny półkowe dm są trwale niższe.

Drogeria oferuje także kupony rabatowe w aplikacji "Mój dm" oraz dodatkowe kupony PAYBACK umożliwiające naliczenie wielokrotności punktów PAYBACK za dany zakup. W skali miesiąca to łącznie około dwudziestu różnego rodzaju kuponów, które w połączeniu z gwarancją trwałej ceny tworzą korzystną ofertę dm.

Z okazji otwarcia drogeria oferuje dodatkowy 15% rabat powitalny, który obowiązuje do 17 maja oraz polską edycję kremowego żelu pod prysznic marki własnej Balea. Będzie można otrzymać go w prezencie przy zakupach za okazaniem kuponów dostępnych w gazetkach dm lub zakupić. Oferta ważna jest również do 17 maja lub do wyczerpania zapasów.

Na mieszkańców Opola odwiedzających sklep w dniach 11 i 13 maja czekać będą mini prezenty, poczęstunek w postaci popcornu, atrakcyjne animacje i zabawy z muzyką, spotkanie z pluszowym Misiem Czyścioszkiem - Saubär, makijaż twarzy, badanie skóry głowy, czy doradztwo w zakresie pielęgnacji paznokci.

Klienci z Polski mogą dokonywać zakupów w sklepie online

Klienci z Polski mogą dokonywać zakupów w sklepie online www.dm.pl oraz za pomocą aplikacji “Mój dm”. Mają przy tym możliwość wybrania opcji realizacji zamówienia: dostawy w ciągu 2-3 dni roboczych do domu, dowolnego punktu odbioru DPD Pickup, urządzenia Paczkomat® InPost, albo odbioru ekspresowego w swojej drogerii stacjonarnej po 3 godzinach od złożenia zamówienia.

Powierzchnia sali sprzedaży dm w Opolu wynosi ponad 630 m2. Sklep wyposażony jest w ławeczkę do odpoczynku, czy stację pakowania prezentów, z której korzystać można nieodpłatnie. Na klientów czeka parking w centrum handlowym. Drogeria otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 21:00. Sieć zatrudniła ośmiu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

