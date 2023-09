Barbara Kurdej-Szatan, Łukasz Nowicki, Małgorzata Ostrowska, Anna Wyszkoni, Michał Piróg, Józef Pawłowski oraz inne gwiazdy wzięły udział w spocie reklamowym, w którym apelują do dyskontowego giganta w obronie zwierząt. Dostaliśmy komentarz Lidla w tej sprawie.

"Drogi Lidlu!". Spot pod egidą Otwartych Klatek

Gwiazdy pojawiły się wśród innych celebrytów w kampanii społecznej Otwartych Klatek. Spot zaczyna się od słów "Drogi Lidlu!" i dotyczy apelu o zaprzestanie znęcania się nad zwierzętami. W wyniku śledztwa ustalono, że na fermie drobiu dostawcy sieci stosowali przemoc wobec zwierząt. Znane nazwiska nawołują też do podpisania przez Lidla porozumienia European Chicken Commitment, które - ich zdaniem - poprawi życie milionów kurczaków.

Drogi Lidlu, wierzysz, że "odpowiedzialna firma może więcej". Dlaczego więc nadal pozyskujesz kurczaki z hodowli, która przyczynia się do ich ogromnego cierpienia? Dlaczego pozwalasz na to okrucieństwo? Drogi Lidlu, wierzymy, że postąpisz właściwie - mówią gwiazdy w spocie.

Internauci mocno się podzielili - jedni wspierają kampanię reklamową, inni zaś stają w obronie Lidla.

Lidl: "pracujemy w trosce o rozwój dobrostanu zwierząt w Polsce"

O komentarz poprosiliśmy Lidla. Oto co nam odpowiedziała sieć:

"Zapewniamy, iż oferujemy najszerszy asortyment produktów z podwyższonym dobrostanem spośród wszystkich sieci handlowych naszego formatu w Polsce. Efektem naszej dotychczasowej pracy jest to, że w obecnej ofercie świeżego mięsa z kurczaka posiadamy 45% produktów, które powstały z uwzględnieniem poprawy warunków hodowli."

Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska podaje za przykład "Kurczaka z Zielonych Ferm". "Jego hodowla charakteryzuje się m.in. dostępem do światła dziennego, zwierzęta karmione są 100% roślinną paszą oraz mają dostęp do antystresowych zabawek, czy ściółki umożliwiającej grzebanie, dzięki której kurczaki mogą spełniać swoje naturalne potrzeby" - dodaje.

"Zapewniamy, iż stale pracujemy w trosce o rozwój dobrostanu zwierząt w Polsce. Warto również podkreślić, iż Lidl na poziomie międzynarodowym jest w dialogu w organizacją ECC" - dodała w komentarzu dla portalspozywczy.pl.

