Wraz z szalejącą inflacją rosną wydatki kobiet na podstawowe artykuły higieniczne. Eksperci z aplikacji PanParagon prezentują wyniki badania, w którym sprawdzili, o ile wzrosły wydatki Polek na produkty niezbędne przy menstruacji.

O ile wzrosły wydatki kobiet na artykuły higieniczne? / fot. PAP/ Daniel Schäfer

Bolesne dni i bolesne wydatki. Jakie są zatem średnie koszty przy każdej menstruacji?

– Wraz ze zbliżającym się Dniem Kobiet przyjrzeliśmy się wydatkom Polek na podstawowe produkty higieniczne i porównaliśmy zmiany na przestrzeni ostatnich 2 lat. W badaniu ujęliśmy okres od stycznia do lutego w 2021, 2022 i 2023 roku – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

W celu dokładniejszej analizy eksperci przyjęli uniwersalną dla większości marek liczbę sztuk znajdujących się w jednej paczce danej kategorii produktu. W przypadku wkładek higienicznych oferta rożnych producentów jest na tyle zróżnicowana, że przy porównywaniu kosztów przyjęty został zakres od 40 do 60 sztuk.

Jak pokazują wyniki badania, wpływ inflacji widoczny jest także w tego typu artykułach. W 2021 roku za paczkę 20 sztuk podpasek kobiety płaciły średnio 4,94 zł. W tym roku koszty za ten produkt wzrosły do 6,85 zł. W ciągu dwóch lat to różnica prawie 2 zł. To oznacza, że wydatki na tak podstawowy produkt zwiększyły się o 37 proc. W przypadku tamponów za paczkę z 32 sztukami w opakowaniu panie płaciły średnio 4,24 zł. W 2023 roku wydatki wzrosły o 27 proc.

– Największe różnice w kwotach widniejących na paragonach odnotowaliśmy w przypadku wkładek higienicznych. W ciągu dwóch lat wydatki kobiet na ten produkt wzrosły aż o 57 proc. – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Wydatki Polek na podstawowe artykuły higieniczne. / fot. materiały prasowe

