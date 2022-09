W ramach drugiej edycji kampanii edukacyjnej „Sztuka niemarnowania”, Lidl Polska wraz z partnerami – Caritas Polska i Federacją Polskich Banków Żywności – zachęca do dokonywania przemyślanych zakupów i niemarnowania żywności.

Lidl Polska zachęca do niemarnowania żywności

Lidl Polska rozpoczął drugą edycję kampanii „Sztuka niemarnowania”. Sieć od marca 2020 roku uratowała przed zmarnowaniem 128 251 kg żywności o łącznej wartości 2 123 320 zł. Teraz, na problem marnowania zwraca uwagę klientów. Partnerami akcji są Caritas Polska oraz Federacja Polskich Banków Żywności.

Każdego roku 377 tys. ton pomidorów trafia do śmietnika. To tak, jakby zmarnować 90 km2 ziemi uprawnej, 57 mld litrów wody oraz 7 mln godzin pracy. Z kolei patrząc pod kątem emisji, uwalniamy do atmosfery tyle gazów, co 55 tys. aut w ciągu roku – aż 312 tys. ton (dane EPRS).

Częścią projektu jest bezpłatny e-book, wyposażony w praktyczne porady, m.in.: jak robić zapasy oraz gotować z resztek i bez resztek. Przepisy zostały oparte na żywności z długim terminem przydatności do spożycia: ryżu, kaszy i makaronie.

Lidl Polska optymalizuje zamówienia

W ramach całego łańcucha dostaw Lidl Polska optymalizuje zamówienia oraz dostawy żywności tak, aby na sklepowych półkach znajdowało się dokładnie tyle produktów, ile potrzebują klienci. We wszystkich sklepach sieci prowadzony jest też program „Kupuję, nie marnuję”, mający na celu wsparcie sprzedaży produktów w pełni wartościowych, ale o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia. Przeceny sięgają 70 proc. W ramach współpracy z Caritas Polska oraz Federacją Polskich Banków Żywności, Lidl Polska od początku swojej działalności podejmuje także działania edukacyjne w zakresie niemarnowania żywności oraz organizuje zbiórki żywności dla potrzebujących. Sieć zaangażowana jest też w jadłodajnię Caritas.

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności od 1 marca 2020 roku w Lidl Polska funkcjonuje system odbioru pełnowartościowej żywności, jednak z różnych powodów niemożliwej do wprowadzenia do sprzedaży. Za pośrednictwem Caritas Polska produkty są przekazywane organizacjom pozarządowym oraz potrzebującym. Od 1 marca 2020 roku w ten sposób sieć uratowała 128 251 kg żywności o łącznej wartości 2 123 320 zł, z czego 46 643 kg o wartości 903 026 zł zostało przekazane tylko w 2021 roku. Firma wydała ponadto 42 471 kg artykułów nieżywnościowych (jak np. pasty do zębów, szampony) o wartości ponad 1 038 000 zł.

Kampania „Sztuka niemarnowania” potrwa od 19.09 do 9.10 br. Partnerami merytorycznymi akcji są Caritas Polska oraz Federacja Polskich Banków Żywności.

