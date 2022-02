Drożyzna szaleje a rząd na reklamy mówiące o obniżkach cen wydał ponad 7 mln zł

„Chronimy rodziny, obniżamy podatki” – to kampania, w trakcie której rząd przekonywał Polaków, że jego działania odczują w swoich portfelach dzięki tarczy antyinflacyjnej. Jak się jednak okazało, mimo obniżek podatków rządowa kasa nie świeci pustkami, bo na promocję działań rządu znalazło się ponad 7 mln zł.

Data: 19-02-2022, 17:59

Polski Ład i zerowa stawka VAT na część artykułów nie zapobiegły wzrostom cen i drożyźnie/ fot. AK

31 stycznia posłowie Michał Krawczyk, Aleksandra Gajewska, Konrad Frysztak, Aleksander Miszalski i Magdalena Łośko złożyli poselska interpelację skierowana do premiera Mateusza Morawieckiego. Pytali w niej m.in. o koszt kampanii i jej cel.

Posłowie pisali m.in.: "Szanowny Panie Ministrze, od kilku tygodni trwa kampania reklamowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod hasłem „Chronimy rodziny, obniżamy podatki”. Ma być to promocja tak zwanej rządowej tarczy antyinflacyjnej. Przypomnijmy, że inflacja w grudniu 2020 r. wyniosła 8,6% [tu posłowie pomylili daty, bo inflacja na poziomie 8,6% odnotowana była w grudniu 2021 r. – przyp. red.]. Jednak niełatwo znaleźć korzyści dla obywateli płynące ze wspomnianej kampanii, oczywiście poza funkcją propagandową mającą przynieść korzyści dla rządu."

Wysoka inflacja to wina Gazpromu i UE

16 lutego posłowie doczekali się odpowiedzi, której udzielił podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Jarosław Wenderlich. W odpowiedzi ponownie powtórzono, które podatki rząd obniżył, jak wspomaga obywateli i ich kieszenie Polski Ład oraz, że inflacja jest wysoka na całym świecie.

„Obecnie z wysoką inflacją musi mierzyć się wiele państw na świecie. Na wzrost cen w Polsce w przeważającej mierze wpływają czynniki zewnętrzne, w tym w szczególności związane z cenami energii. To rezultat szantażu gazowego rosyjskiego Gazpromu, polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz światowego kryzysu gospodarczego po pandemii COVID-19” – tłumaczy kancelaria premiera.

Polski Ład jest bez VAT?

W odpowiedzi poinformowano, że rząd robi wszystko, żeby złagodzić skutki inflacji i zmniejszyć jej koszty dla polskich rodzin. „Obok obniżenia podatków dla 18 mln obywateli w ramach Polskiego Ładu, wprowadzone zostały dwie tarcze antyinflacyjne, które umożliwią pozostawienie w kieszeniach Polaków łącznie 25 mld zł. Do najważniejszych rozwiązań należą: zerowa stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze, zerowa stawka VAT na gaz, przedłużenie obniżki 5% stawki VAT na prąd, zerowy VAT na nawozy, dodatek osłonowy dla blisko 7 mln gospodarstw domowych w Polsce, obniżenie stawki VAT na paliwo z 23% do 8%.”

Według wyliczeń rządu Polacy zapłacą w sumie nawet o 1 zł mniej za litr paliwa (łącznie z grudniową obniżką akcyzy), a działania w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 1.0 oraz 2.0 powinny doprowadzić do obniżenia inflacji o 2-3 punkty procentowe.

7 mln zł za kampanię i dobrą nowinę

Za komunikowanie tych „dobrych zmian” zapłacono w sumie ponad 7 mln zł. Kancelaria tłumaczy, że jej rolą jest m.in. informowanie społeczeństwa o najważniejszych działaniach Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów. „Korzystają na tym obywatele, którzy otrzymują rzetelną i sprawdzoną wiedzę na temat interesujących ich tematów. Kancelaria Premiera prowadzi więc działania informacyjne dotyczące Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. W okresie od 9 grudnia 2021 r. do 8 lutego 2022 r. na emisję filmów i nagrań informacyjnych w telewizji i radiu wydane zostało 5 296 268,23 zł. W okresie od 21 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. dotarliśmy do 24 mln widzów, dzięki 1 099 emisji w telewizji. W radiu dotarliśmy do 36,4 mln słuchaczy dzięki 12 232 emisjom. Tablice informacyjne to koszt 1 069 453,00 zł. Łącznie przygotowaliśmy 97 publikacji w prasie, których koszt wyniósł 338 820,72 zł. Pozostałe działania informacyjne to emisja bannera w serwisie interia.pl – łącznie 19 370 000 emisji za kwotę 51 330,50 zł. Dotarliśmy również do 13,5 mln odbiorców za pomocą ogłoszeń w sferze outdoor. Przygotowaliśmy 663 tablice, które kosztowały 1 069 453,00 zł. Produkcja filmów informacyjnych to koszt 349 850,60 zł. Ich wykonawcą była firma Aplan Media sp. z o.o. Wszystkie zamówienia realizowane były zgodnie z procedurami obowiązującymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

Drożyzna, chaos i mniejsze zarobki

Przypomnijmy, że wiele osób prywatnych i grup zawodowych wskazywało, że przez wprowadzenie Polskiego Ładu ich realny dochód zmalał zamiast wzrosnąć. Niedawno o przyczynach drożyzny w sklepach mówił w rozmowie z naszym portalem Maciej Ptaszyński, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Handlu. W obszernym wywiadzie zdradził także, że przedsiębiorcy są zdesperowani a tarcza antyinflacyjna nie pomoże im rozwiązać problemów.

- Niestety, mamy wysoką inflację i ona nie zmaleje. Powiedzmy to sobie bardzo wyraźnie: inflacja nie będzie malała, przez ładnych kilka miesięcy będzie jeszcze rosła. Takie ruchy jak obniżka VAT o 5 proc. niczego w ujęciu długoterminowym nie zmienią. One mogą lekko, punktowo spowolnić wzrost cen, ale go na pewno nie zatrzymają. Cała tzw. tarcza antyinflacyjna to jest punktowe działanie osłonowe. To jest tak naprawdę leczenie objawowe, które nie rozwiąże problemu – mówił wiceprezes PIH.

Darmowa kampania rządowa w sklepach

Dodatkowo rząd przeprowadził także darmową kampanię promocyjną swoich działań rękami detalistów, których zobowiązał do wywieszania informacji o rządowej tarczy antykryzysowej w widocznym miejscu koło kasy w każdym sklepie.

- Nie taka jest rola sklepów, a istnieje dużo kanałów komunikacyjnych, za pośrednictwem których rząd może informować o swojej polityce. Sklepy są i tak wystarczająco obciążone informacyjnie, tych komunikatów w sklepach jest wystarczająco dużo. Dodawanie kolejnej informacji to generowanie szumu informacyjnego. Poza tym jest to dodatkowy obowiązek dla przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie Polskiego Ładu są już naprawdę maksymalnie dociążeni różnymi obowiązkami i można by im zaoszczędzić przynajmniej tej jednej procedury - ubolewał Maciej Ptaszyński.