Od czwartku – 4 listopada w jednym z największych centrów handlowych w Polsce – Silesia City Center w nowym sklepie Kaufland klienci będą mogli zaopatrywać się w produkty spożywcze i artykuły codziennego użytku. Z okazji otwarcia sieć przygotowała dla nich specjalną ofertę promocyjną.

Data: 03-11-2021, 18:14

Drugi Kaufland w Katowicach

W nowym sklepie Kaufland, który mieści się na parterze budynku centrum handlowego Silesia City Center przy ul. Chorzowskiej 107, klienci mogą wybierać spośród ponad 17 000 artykułów. Ważną część asortymentu stanowią produkty świeże – m.in. owoce i warzywa, a także mięso, wędliny i sery oferowane zarówno w strefie samoobsługowej, jak i przy ladzie, gdzie można skorzystać z fachowej porady personelu. Oprócz produktów znanych marek Kaufland oferuje ponad 3500 artykułów marek własnych. Są to m.in. produkty sprawdzonej jakości w niskiej cenie (K-Classic), artykuły charakterystyczne dla kuchni polskiej (K-Stąd Takie Dobre!) czy produkty K-Favourites przygotowane z wyselekcjonowanych składników. W ofercie sklepów Kaufland znajdują się również artykuły marek własnych z kategorii non-food. Są to m.in. artykuły gospodarstwa-domowego (SWITCH ON), chemia gospodarcza (K-Classic), kosmetyki (bevola), tekstylia (dla dzieci – Kuniboo, Hip& Hopps, dla kobiet – Oyanda, dla mężczyzn – Townland) czy różnego rodzaju akcesoria (produkty ogrodowe – Countryside, dekoracyjne – Liv & Bo, kuchenne – Spice & Soul).

Strefa Świadomego Odżywiania

W odpowiedzi na aktualne trendy w nowym sklepie Kaufland konsumenci znajdą Strefę Świadomego Odżywiania, która obejmuje produkty cieszące się coraz większą popularnością oraz dedykowane konkretnym potrzebom żywieniowym, w tym artykuły wegańskie i wegetariańskie, z niską zawartością cukru czy bez glutenu. Uwagę klientów przyciągnie także specjalna ekspozycja produktów ekologicznych. Dla miłośników kuchni regionalnej stworzono również Market Śląski a dla osób lubiących podróże i kuchenne eksperymenty - Strefę Kuchni Świata. Koneserzy artykułów najwyższej jakości znajdą w katowickim sklepie także słodycze oraz alkohole premium. Poza szerokim asortymentem klienci docenią z pewnością cyfrowe rozwiązania ułatwiające im codzienne zakupy – m.in. nowoczesne panele dotykowe, które pozwalają zarejestrować kartę Payback, sprawdzić stan punktów i aktywować specjalne kupony, a także dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi na terenie sklepu czy kasy samoobsługowe. Sklep Kaufland przy ul. Chorzowskiej 107 będzie otwarty dla klientów od pon. do sb. w godz. 6-23, w niedziele niehandlowe w godz. 9-20 oraz w niedziele handlowe w godz. 9-21.