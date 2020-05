Duda: przygotuję i złożę w polskim parlamencie ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym

"W najbliższym czasie przygotuję i złożę w polskim parlamencie ustawę, właśnie o rodzinnym gospodarstwie rolnym, wskazującą na to, w jaki sposób państwo powinno podchodzić do tego rodzinnego gospodarstwa rolnego i jakie formy wsparcia powinny stanowić standardowe dla tego gospodarstwa rodzinnego zabezpieczenie" - powiedział prezydent Duda w piątek podczas konwencji programowej.

Zdaniem prezydenta, "polska wieś wymaga nadal wszechstronnej opieki i wsparcia ze strony państwa". "Polskie rodzinne gospodarstwo rolne to jest fundament naszej gospodarki, o nim trzeba zawsze pamiętać" - podkreślił prezydent.

Duda przekazał, że jeżeli chodzi o zeszłoroczną suszę, "polskie państwo stanęło na wysokości zadania, właściwie, jak nigdy dotąd". "Ponad 90 proc. polskich rolników otrzymało odszkodowania za wywołane suszą straty w zeszłym roku. Pozostało jeszcze te niecałe 10 proc. do wypłacenia. Ja mam tego świadomość i apeluję o to, by te pieniądze zostały jak najszybciej wypłacone" - powiedział Duda.

Prezydent mówił o tym, że polska wieś nie tylko kultywuje tradycje, ale także dąży do nowoczesności. "Polska wieś to ludzie, którzy chcą być wyposażeni w nowoczesny sprzęt i uprawiać żywność o najwyższej jakości" - powiedział.

Duda wskazał na znaczącą rolę kół gospodyń wiejskich, które kultywują tradycje. "Te mamy, te córki, które w tych gospodarstwach są, to one dzisiaj należą do kół gospodyń wiejskich. To one przechowują naszą tradycję, słuchając swoich mam, babć. To one chcą kultywować te obyczaje, to one są dobrze wychowane, to one obok nowoczesności - którą chcą mieć w kuchni - chcą również mieć tradycyjny strój, chcą gotować tradycyjne potrawy" - tłumaczył prezydent.

Jak dodał, satysfakcją dla niego jest to, że powstała specjalna ustawa, "która w tak ogromnym stopniu koła gospodyń wiejskich upodmiotowiła", prawnie i stworzyła też możliwość pozyskiwania środków na ich finansowanie.