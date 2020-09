Duet orientalny - nowość od marki Jamar

Ciecierzyce będą występowały w wygodnym opakowaniu, w puszce o gramaturze 400g. Jest to idealne połączenie produktów w wersji na zimno i na ciepło, szybkie danie dla aktywnych.

Przez wysoką zawartość błonnika i wysoką zawartość białka produkty pozycjonowane są dla osób zdrowo odżywiających się i dbających o swoją dietę. Dlatego brandowane są znakiem Vege. Duet orientalny to propozycja dla konsumentów lubiących kuchnię orientalną, poszukujących nowych doznań smakowych oraz lubiących eksperymentować w kuchni. Proponowane produkty odnajdą się w daniach typu chili con carne czy też kurczak w sosie curry.

Wartości odżywcze ciecierzycy sprawiają, że jest to idealne uzupełnienie diety dla osób zmagających się z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi.

- Cieszę się, że poszerzamy naszą ofertę produktową o produkty, które doskonale odnajdą się w kuchni konsumentów. W JAMAR bardzo dużą uwagę przywiązujemy do smaku, dlatego przy ich tworzeniu zależało nam na tym, aby klient otrzymał produkt, który rozszerzy horyzonty smakowe, a także zachęci go do eksperymentowania w kuchni – mówi Maciej Pluta, Starszy Specjalista ds. Marketingu w ZPS Jamar.

Nowe warianty smakowe powiększą sporą rodzinę warzyw w puszce Jamar.

Kochaj Energię smaku, Duetu Orientalnego Jamar!