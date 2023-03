GLS uruchomił punkty Szybkiej Paczki na stacjach paliw Shell. To pierwsza współpraca tej firmy logistycznej z siecią stacji paliw. Obecnie paczki GLS można już odbierać i nadawać na blisko 300 lokalizacjach Shella, a cała sieć Szybkiej Paczki GLS liczy już ponad 5 tys. miejsc w całej Polsce.

GLS uruchomił punkty Szybkiej Paczki na stacjach paliw Shell. Fot. mat.pras.

Współpraca GLS i Shell

Na stacjach Shell w całej Polsce działa już 278 punktów Szybkiej Paczki.

– To nasza pierwsza współpraca z siecią stacji paliw. Dzięki działaniu z tak doświadczonym partnerem nasi klienci mogą nadawać i odbierać paczki dosłownie po drodze. To ważne, bo chcemy, by nasze punkty były zlokalizowane w jak najbardziej dostępnych i uczęszczanych miejscach w Polsce – mówi Sebastian Mazurowski, kierownik ds. rozwoju Sieci Szybka Paczka.

Klienci GLS na stacjach Shell mogą odebrać paczkę lub nadać ją w ramach usługi ShopReturnService (zwrot przesyłki do sklepu w wybranym punkcie Szybkiej Paczki). Dotyczy to wszystkich paczek krajowych i międzynarodowych o wadze do 20 kg i wymiarach 80x60x60 cm.

– Stacje Shell oferują swoim klientom coraz bogatszą gamę produktów i usług. Cieszymy się, że możemy rozpocząć współpracę z kolejnym operatorem kurierskim. Widzimy, że coraz więcej klientów docenia rosnącą funkcjonalność naszych stacji paliw, na których oprócz zatankowania lub naładowania auta może też napić się aromatycznej kawy, zjeść wartościowy posiłek, zrobić zakupy czy właśnie odebrać lub nadać paczkę – mówi Monika Kielak-Łokietek, prezeska zarządu Shell Mobility i członkini zarządu Shell Polska.

System, dzięki któremu możliwa jest współpraca GLS i stacji Shell, wdrożył i stale koordynuje Pointpack, integrator oraz partner technologiczny budujący rozwiązania IT, a także usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej.

Szybka Paczka GLS - sieć punktów

Obecnie sieć punktów Szybkiej Paczki GLS w całej Polsce przekroczyła liczbę 5 tys.

– Rozwój Szybkiej Paczki to jakościowa zmiana, która dokonała się w obszarze odbioru i nadań paczek dla naszych klientów. Dzięki współpracy z lokalnym biznesem, a także dużymi sieciami, klienci mogą odbierać i nadawać paczki blisko swoich domów oraz miejsc pracy od poniedziałku do piątku do godzin wieczornych, a także w weekendy – mówi Sebastian Mazurowski.

Obecnie blisko 60 proc. przesyłek dostarczanych jest do punktów Szybkiej Paczki w ramach usługi FlexDeliveryService, czyli elastycznej formy dostawy oraz usługi ShopDeliveryService (doręczenie przesyłki do wybranego Punktu Szybkiej Paczki).

Dziś GLS intensywnie rozwija swoją sieć Szybkiej Paczki. Punkty nadań i odbiorów znajdują się w lokalnych sklepach i punktach usługowych, a także w znanych sieciach sklepów i hipermarketów takich jak Auchan, Carrefour, Lewiatan, ABC, Martes Sport, Smyk, Dealz, Stokrotka, Delikatesy Centrum, Duży Ben czy księgarniach Bonito i salonikach prasowych Kolporter.

