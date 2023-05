Brytyjska sieć Asda konsultuje się w sprawie usunięcia dodatku w wysokości 60 pensów za godzinę do pensji pracowników w 39 sklepach poza obwodnicą Londynu M25.

Asda planuje obniżyć wynagrodzenia dla około 7 000 pracowników. Jak podał Guardian, obniżka jest planowana, pomimo inflacji i rosnących kosztów życia w Wielkiej Brytanii.

Asda tnie koszty

Trzecia co do wielkości sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii, która został kupiona przez braci miliarderów Issa i firmę private equity TDR Capital w 2020 r., podała, że konsultuje się w sprawie usunięcia dodatku 60 pensów za godzinę od pracowników w 39 sklepach zlokalizowanych poza autostradą M25, ale w pobliżu stolicy.

Nowi właściciele Asdy szukali oszczędności w całym biznesie, ponieważ koszt zadłużenia w ramach ich 7-miliardowej transakcji gwałtownie wzrósł od czasu przejęcia kontroli. Podobno rozważają fuzję z firmą EG zajmującą się stacjami benzynowymi, aby zmniejszyć zadłużenie.

Asda: obcięcie płac 7 000 nisko opłacanych pracowników

Propozycja jest najnowszą z serii cięć kosztów ze strony Asdy, w tym obniżenia składek dla kierowców dostawczych jesienią oraz zamykania aptek i zmiany w nocnych godzinach otwarcia sklepów.

Związek GMB, który reprezentuje wielu pracowników supermarketu podał dla "The Guardian", że "obcięcie płac 7 000 nisko opłacanych pracowników handlu detalicznego podczas kryzysu związanego z kosztami utrzymania jest niewybaczalne".

Ile zarabiają pracownicy Asdy?

Asda podała, że ​​nie została podjęta ostateczna decyzja w sprawie obniżki wynagrodzeń dla 7 000 pracowników, ale rozważa zmianę, ponieważ żaden z jej rywali nie zapłacił podobnego dodatku w tych obszarach - pisze "Guardian".

Asda wprowadziła w zeszłym miesiącu 10-procentową podwyżkę płac dla wszystkich pracowników opłacanych godzinowo do minimum 11 funtów za godzinę i zobowiązała się do podwyższenia wynagrodzenia do 11,10 funtów od lipca. Pracownicy w Londynie i do tej pory ci, którzy mieszkają blisko stolicy, zarabiają więcej ze względu na wyższe koszty życia.

