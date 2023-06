Kaufland uruchamia program wsparcia dla inicjatyw pracowniczych i oferuje aż 10 000 zł dofinansowania. Program „Lojalność za lojalność” dla wszystkich pracowników rusza 12 czerwca. Kto może wziąć w nim udział i na jakich zasadach?

Kaufland uruchamia program wsparcia dla inicjatyw pracowniczych

Sieć Kaufland zdecydowała się przeznaczyć środki na realizację prywatnych pasji pracowników w nowo powołanym programie „Lojalność za lojalność”.

W debiutującym właśnie programie wsparcia inicjatyw pracowniczych Kaufland zachęca wszystkich zatrudnionych do promowania programu lojalnościowego Kaufland Card, oferując w zamian nawet 10 000 zł dofinansowania na realizację pasji.

Kto może uczestniczyć w programie wsparcia Kauflandu?

Do programu może zgłosić się każdy pracownik sieci Kaufland, który chciałby uzyskać wsparcie finansowe na udział w wybranym przez siebie, organizowanym na terenie Polski wydarzeniu, związanym z szeroko pojętą kulturą, sportem, kulinariami lub ochroną środowiska.

Zgłoszenia zawierające m.in. opis wydarzenia, a także kosztorys oceniane będą przez wewnętrzna komisję według jasnych, ściśle określonych kryteriów. Ponieważ celem programu jest również ukazanie związku beneficjentów z siecią Kaufland, a także wartościami etycznymi firmy, takimi jak zasady fair play, pracownicy otrzymujący dofinansowanie zostaną poproszeni o promowanie firmy oraz programu Kaufland Card podczas wydarzenia w uzgodniony wspólnie sposób. To właśnie ta wzajemność streszcza się w nazwie programu: „Lojalność za lojalność”.

Nowa akcja Kauflandu to oddolna inicjatywa pracowników

Projektem, który zainspirował sieć Kaufland do uruchomienia ogólnofirmowego programu dofinansowań otwartego dla wszystkich zatrudnionych, była oddolna inicjatywa pracowników reprezentujących Operacyjny Pion Zaopatrzenia. Zespół zwrócił się do pracodawcy z prośbą o wsparcie ich udziału w VII Charytatywnym Rajdzie Koguta, amatorskim wyścigu samochodowym o długości ponad pół tysiąca kilometrów z Oławy na Dolnym Śląsku aż do Stegny na Mierzei Wiślanej.

Pomysł wzięcia udziału w charytatywnym rajdzie bardzo nam się spodobał, dlatego też postanowiliśmy pomóc w tym naszym pracownikom. Przekazaliśmy im środki, dzięki którym mogli nabyć profesjonalny pakiet startowy i niezbędne wyposażenie, jak kaski i kombinezony rajdowe, które z ich własnej inicjatywy zostały obrandowane logo Kaufland Card. Podobnie jak wyjątkowy Ford Escort z 1982 r., którym wystartują w wyścigu. Cieszymy się, że kwota dofinansowania wystarczyła również na wsparcie zbiórki ogłoszonej przez organizatorów rajdu. Trzymamy kciuki za sukces naszych rajdowców, jednocześnie dziękując im za pomysł, który zaowocował powstaniem programu „Lojalność za lojalność” – podsumowuje Agnieszka Głowacka, ekspert z Pionu Komunikacji Marketingowej w Kaufland Polska.

Kiedy ruszy program Kauflandu Lojalność za lojalność?

Program „Lojalność za lojalność” dla wszystkich pracowników rusza 12 czerwca – od tego dnia aż do końca grudnia będzie można wnioskować o dofinansowanie pasji przy pomocy formularza dostępnego w portalu intranetowym.

Wymogiem jest szczegółowe opisanie projektu w zgłoszeniu, a następnie — w przypadku otrzymania dofinansowania — aktywne promowanie programu lojalnościowego Kaufland Card w trakcie wydarzenia. Istnieje w tym obszarze wiele możliwości, spośród których można wymienić m.in. promocję we własnych mediach społecznościowych, ekspozycję logo marki lub Kaufland Card podczas eventu, relację wideo lub zdjęcia czy też nawet udzielanie wywiadów dla mediów.

