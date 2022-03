Duża sieć sklepów wstrzymuje działalność w Rosji i na Białorusi

Ikea wstrzymuje cały eksport oraz import do i z Rosji i Białorusi oraz wstrzymuje tam całą produkcję - przekazała firma w oświadczeniu przesłanym agencji.

Autor: PAP

Data: 03-03-2022, 13:54

Duża sieć sklepów zawiesza działalność w Rosji i na Białorusi, fot. shutterstock

Ikea wstrzymuje działalność w Rosji i na Białorusi

Ikea wstrzymuje całą działalność w Rosji i na Białorusi, co odczuje ok. 15 tys. pracowników - poinformowała w czwartek agencja Bloomberg. Dodano, że dotyczy to nie tylko produkcji, ale też eksportu i importu towarów.

Jak przekazała agencja, powołując się na oświadczenie firmy, Ikea zawiesza działalność w Rosji i na Białorusi, "co odczuje ok. 15 tys. zatrudnionych".

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Ikea wstrzymuje cały eksport oraz import do i z Rosji i Białorusi oraz wstrzymuje tam całą produkcję" - przekazała firma w oświadczeniu przesłanym agencji.

Ikea jest kolejną firmą, która opuszcza te rynki

Ikea to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją oraz sprzedażą mebli, a także artykułów dekoracyjnych, założone przez Ingvara Kamprada w Szwecji.

Czwartek jest ósmym dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Białoruś wspiera agresję wojskową Rosji na Ukrainę m.in. poprzez umożliwienie Rosjanom wystrzeliwania rakiet balistycznych z białoruskiego terytorium, umożliwienie transportu rosyjskiego personelu wojskowego oraz ciężkiej broni - czołgów i transporterów, a także umożliwienie rosyjskim samolotom wojskowym przelot przez białoruską przestrzeń powietrzną na Ukrainę, zapewnianie punktów tankowania.