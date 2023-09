SPAR Group planuje sprzedać swój przynoszący straty biznes w Polsce - poinformował południowoafrykański sprzedawca detaliczny i hurtownik spożywczy. Sieć liczy 212 sklepów, a do spółki należy także firma produkująca dania gotowe oraz dwa regionalne centra dystrybucyjne.

SPAR sprzedaje sklepy w Polsce; fot. mat.pras.

SPAR sprzeda biznes w Polsce

"Po dokonaniu oceny i rozważeniu wszystkich opcji zarząd uważa, że ​​w najlepszym interesie grupy i akcjonariuszy leży zaangażowanie się w proces zbycia jej udziałów w Polsce" - stwierdziła spółka w oświadczeniu.

W komunikacie zapewniono o wsparciu działalności w Polsce do czasu sfinalizowania transakcji.

"Utrzymując pozytywne nastawienie do możliwości i perspektyw rozwoju handlu detalicznego na dynamicznym i rosnącym rynku w Polsce, zespół zarządzający i pracownicy SPAR będą nadal pracować zarówno nad wzrostem, jak i rozwojem działalności SPAR w Polsce. W celu zapewnienia dalszej obecności marki SPAR w Polsce, bezpieczeństwa kontrahentów, partnerów detalicznych oraz zespołu w Polsce, jak również utrzymania obecnego polskiego biznesu SPAR, The SPAR Group potwierdziła, że nadal będzie zapewniać wymagane wsparcie dla SPAR Polska do czasu sfinalizowania procesu znalezienia odpowiedniego i wiarygodnego inwestora." - podkreślono.

SPAR w Polsce. Wyniki finansowe

W czerwcowych wynikach półrocznych SPAR stwierdził, że wzrost lojalności sprzedawców detalicznych i zmniejszenie strat operacyjnych w polskim przedsiębiorstwie są zachęcające.

W ciągu 47 tygodni kończących się 25 sierpnia SPAR Polska obroty wniosły 2,4 miliarda randów (125 milionów dolarów), czyli około 1,8%, obrotu grupy. Zwiększono sprzedaż o 5% dzięki większej lojalności sprzedawców detalicznych, ale została zrównoważona przez zmniejszenie liczby sklepów w okresie porównawczym.

Grupa SPAR w Polsce i na świecie

Jak zauważa Reuters, po zakupie pakietu kontrolnego w grupie polskich delikatesów i supermarketów Piotr i Paweł w 2019 r., SPAR pracował nad przyciągnięciem klientów detalicznych lepszymi rabatami, zamykaniem sklepów przynoszących straty i otwieraniem nowych w niezagospodarowanych dotąd obszarach, takich jak stacje paliw.

Sieć SPAR ma w Polsce ponad 212 placówek - zarówno korporacyjnych, jak i prowadzonych przez niezależnych operatorów detalicznych, firmę produkującą dania gotowe oraz dwa regionalne centra dystrybucyjne w południowej oraz środkowej Polsce.

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich, Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.

