Duże sieci są w stanie powstrzymać wzrost cen? Robią to na dwa sposoby

Autor: op. AT

Data: 14-06-2022, 14:38

Duże sieci handlowe, choć także odczuwają rosnące koszty działalności, są w stanie powstrzymać gwałtowny wzrost cen. Wynika to z prowadzonej aktywnej polityki cenowej i negocjacji bezpośrednio z producentami - ocenia ekspert.

Duże sieci są w stanie powstrzymać wzrost cen? fot. shutterstock

Inflacja znów w górę. Sieci walczą o klienta promocjami

Inflacja w Polsce wciąż rośnie. Ze wstępnych danych GUS wynika, że w maju wskaźnik wzrostu cen wyniósł 13,9% i już trzeci miesiąc z rzędu osiąga dwucyfrowy poziom w skali roku. W obliczu galopującej inflacji największe sieci handlowe rywalizują o klientów aktywną polityką promocyjną.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Według najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency w ujęciu rocznym po raz kolejny najmocniej podrożały produkty tłuszczowe (54%), używki i piwo (21%) oraz nabiał (10%.) Średnie ceny podstawowych produktów utrzymały się na podobnym poziomie co w kwietniu br.

Maj przyniósł kolejny rekord inflacji. Według wstępnego szacunku GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 13,9% a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,7%. Eksperci przewidują, że inflacja pozostanie dwucyfrowa do końca 2022 roku, a jej szczyt przypadnie w wakacje.

W sklepach drogo, ale stabilnie

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 7 na 13 sieci objętych badaniem, ceny w maju br. były nieznacznie wyższe niż w kwietniu. W pozostałych 6 ceny spadły od 2% do blisko 4%. Średnia cena koszyka zakupowego w maju kształtowała się na poziomie 241,06 zł. To minimalny spadek o 0,36 zł, czyli 0,15% w porównaniu do kwietnia br. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Auchan (7,59%). Natomiast w ujęciu rocznym wzrost cen odnotowano w ośmiu sieciach wobec 2021 roku. Były to min.: Carrefour (8,79%), Intermarché (9,00%) czy E.Leclerc (10,73%). Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci Selgros Cash&Carry, w której średnia cena koszyka w maju 2022 r. była wyższa aż o 43,88 zł niż przed rokiem, tj. o 19%.

Analizując koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych moglibyśmy zapłacić 188,10 zł (więcej o 5,12 zł niż w kwietniu), natomiast koszyk produktów najdroższych - 320,85 zł (mniej o 12,68 złniż w kwietniu). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w maju 2022 r. wyniosła 132,75 zł i jest ona o 17,80 zł niższa niż w kwietniu. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o 6,10% z 227,19 zł w maju 2021 r. do 241,06 zł w maju 2022 r. Suma koszyka minimalnego była wyższa o 3,88% niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w maju 2022 r. droższy o 8,71% niż w 2021 r.

Duże sieci są w stanie powstrzymać wzrost cen?

- Inflacja w Polsce rozpędziła się i z miesiąca na miesiąc jest coraz wyższa. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że sięgnęła poziomu 13,9 procent. Wszystko wskazuje na to, że kolejne miesiące pod tym względem mogą być jeszcze gorsze. Na coraz wyższe ceny towarów i usług znaczący wpływ ma wciąż rosnąca cena paliw. 8 złotych za litr benzyny i niewiele tańszy olej napędowy negatywnie wpływają na koszty producentów, transport i ostateczną cenę produktów spożywczych. Widzimy skokowe wzrosty cen na przykład na bazarach czy w mniejszych sklepach. Duże sieci handlowe, choć także odczuwają rosnące koszty działalności, są w stanie powstrzymać gwałtowny wzrost cen. Wynika to z prowadzonej aktywnej polityki cenowej i negocjacji bezpośrednio z producentami. Mimo tego w ostatnim miesiącu sieci handlowe w stosunku do zeszłego roku podniosły ceny średnio o prawie 4 procent – komentuje wyniki raportu Patryk Górczyński, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Auchan z największym wzrostem cen choć wciąż najtańszy

Choć w maju br. sieć Auchan zanotowała największy wzrost cen koszyka, to utrzymała się na pozycji lidera rankingu. W sklepach Auchan średni koszt koszyka zakupowego wyniósł 214,28 zł. To o 15,12 zł więcej niż kwietniu br. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 4,51 zł (Lidl) i 19,69 zł (Makro).

W maju 2022 roku, trzeci miesiąc z rzędu najdroższa okazała się sieć Selgros Cash&Carry, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 273,90 zł, czyli o blisko 28% więcej niż w najtańszych sklepach Auchan.

Badanie koszyka zakupowego wykazało również, że w maju 2022 r. najtańsze zakupy można było zrobić ponownie w dyskontach (233,67 zł). Największy spadek cen można tym razem zaobserwować w kanale e-grocery (-3,90%).

Które produkty spożywcze najmocniej drożeją?

Zestawienie cen kategorii produktowych rok do roku pokazuje, że w maju 2022 r. względem 2021 r. podrożało 8 kategorii produktów: produkty tłuszczowe, chemia domowa i kosmetyki, mięso, wędliny i ryby, napoje, mrożonki, dodatki, nabiał oraz używki i piwo. Największy wzrost cen w skali roku (54,45%) odnotowano ponownie w kategorii produktów tłuszczowych. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency wynika, że nabiał podrożał o blisko 10%, mięso wędliny i ryby oraz dodatki o ponad 4%, a piwo i używki o ponad 21%. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii mrożonki (w maju 2022 r. drożej o 1,15%).

Zgodnie z przyjętą metodologią, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.