Duży Ben i Frisco napędzają wyniki Eurocash. "Wzrost wartości koszyka zakupowego"

Autor: oprac. OW

Data: 29-08-2023, 10:54

Sprzedaż segmentu Projekty w drugim kwartale 2023 roku wyniosła 222 mln zł, co oznacza wzrost o 23% r/r. W dużej mierze jest to efekt otwarć kolejnych placówek sieci marketów alkoholowych Duży Ben oraz rosnącego zainteresowania konsumentów zakupami we Frisco - informuje Grupa Eurocash.

Duży Ben i Frisco napędzają wyniki Eurocash, fot. materiały prasowe