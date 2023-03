Sieć Aldi zamierza otworzyć w marcu jeszcze dwa nowe sklepy w Polsce. Gdzie powstały nowe sklepy Aldi, kiedy zostaną otworzone i w jakich godzinach można zrobić zakupy?

Nowe sklepy Aldi w dwóch miastach

Dwa nowe sklepy Aldi zostaną otwarte 29 marca.

Nowe sklepy Aldi - otwarcia 29 marca

Nowe sklepy Aldi zostaną otwarte w następujących lokalizacjach:

Nowy sklep Aldi w Kłodzku - ul. Letnia 24

Nowy sklep Aldi w Raciborzu - ul. Opawska 124 A

Godziny otwarcia nowych sklepów Aldi

Nowy sklep Aldi w Kłodzku



Od poniedziałku do soboty: od 08:00 do 21:00

W niedziele handlowe: od 08:00 do 21:00

Nowy sklep Aldi w Raciborzu



Od poniedziałku do soboty: od 06:00 do 22:00

W niedziele handlowe: od 09:00 do 20:00

Aldi w Polsce i na świecie

Aldi to jedna z wiodących firm handlowych w Europie. W Niemczech zajmuje pierwsze miejsce wśród sklepów dyskontowych. Aldi zatrudnia ok. 60 000 pracowników w Niemczech, Belgii, Danii, Francji, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Portugalii i Hiszpanii.

Aldi - ponad 100 lat na rynku

Początki marki ALDI sięgają 1914 roku. Wtedy matka przyszłych założycieli firmy – braci Karla i Theo Albrechta, otworzyła mały sklep spożywczy w Essen. To on zapoczątkował sukces i rozwój rodzinnego przedsiębiorstwa. Idea dyskontu opierająca się na wyselekcjonowanym asortymencie wysokiej jakości w niskich cenach była kontynuowana przez braci, którzy na trwałe zapisali się w historii niemieckiej branży handlowej.

W 1945 roku bracia Karl i Theo Albrecht przejęli od rodziców prowadzenie rodzinnego przedsiębiorstwa. Trzy lata od przejęcia rodzinnej firmy rozpoczęli jej rozbudowę i przekształcili ją w sieć sklepów, realizując swoją strategię. W 1955 roku funkcjonowało już 100 sklepów tworzących sieć handlową. Kilka lat później bracia podjęli decyzję o rozwijaniu sieci ALDI Süd w południowej części Niemiec i ALDI Nord w północnej. Karl przejął odpowiedzialność za obszar południowy, a Theo północny.

W 1962 roku Theo Albrecht dał początek sieci sklepów ALDI w północnych Niemczech. Od nazwiska założyciela pochodzi nazwa firmy, która powstała z połączenia skrótów słów Albrecht oraz Diskont. „Koncentracja na tym co najważniejsze” od początku zajmowała ważne miejsce w strategii firmy.

