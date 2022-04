Dwa nowe sklepy w ofercie Gemini Park Tychy

Gemini Park Tychy po raz kolejny w tym roku rozszerza swoją ofertę. Tenant-mix największej galerii handlowej w Tychach wzbogacił się właśnie o dwóch nowych najemców. Sklep z odżywkami i suplementami już uruchomiła marka SFD. Otwarcie planuje natomiast Tefal.

SFD i Tefal dołączają do Gemini Park Tychy; fot. mat. pras.

Pierwszy kwartał 2022 r. był dla Gemini Park Tychy udany. Zakończył się otwarciem nowej części obiektu, a także uruchomieniem w niej Multikina i salonu Bel-Pol.



Teraz do oferty dołączył sklep marki SFD. Najemca wynajął 56 m kw. Umowa to efekt pracy działu leasingu Gemini Holding. Niebawem także lista najemców poszerzy się o salon ze sprzętem gospodarstwa domowego marki Tefal. Umowa z partnerem opiewa na 138 m kw. Pośredniczyła w niej firma doradcza Colliers.



– Kontynuujemy realizację naszej strategii leasingowej, pozyskując marki, które dopełniają tenant-mix Gemini Park i budują przewagę obiektu na lokalnym rynku. Robimy to w sposób niezwykle przemyślany i konsekwentny, tak dobierając najemców, aby wzmacniali kluczowe dla pozycjonowania galerii segmenty oferty. Najlepszym tego przykładem są dwaj nowi najemcy. SFD wzbogaca ofertę sklepów kategorii zdrowia i urody, a z kolei Tefal segmenty elektroniki, wyposażenia wnętrz i sprzętu gospodarstwa domowego – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.



SFD to dynamicznie rozwijający się brand mający sklepy w całej Polsce. W ofercie nowo otwartego salonu w Gemini Park Tychy można znaleźć m.in. suplementy diety, odżywki dla sportowców, a także witaminy i preparaty prozdrowotne. Nie brakuje tutaj także żywności dietetycznej, w tym tej bez cukru, dla wegan czy superfood. To pierwszy tego typu sklep w tyskiej galerii skierowany do osób aktywnych fizycznie. Swój lokal marka posiada także w innym obiekcie z rodziny Gemini Park – Gemini Park Bielsko-Biała.



– Polacy stają się coraz aktywniejsi. Trend ten nie pozostaje także bez wpływu na ofertę centrów handlowych, szczególnie tych, które tak jak Gemini Park, mają w swojej ofercie fitness club. Pojawienie się sklepu z odżywkami i suplementami uzupełnia tę propozycję. W efekcie, klienci centrum znajdą tutaj już nie tylko mocną ofertę zajęć sportowych i ruchowych, ale także produkty wspierające aktywny styl życia – dodaje.



Pojawienie się SFD to nie jedyny przykład komplementarności. Debiut marki Tefal wzmacnia segmenty elektroniki, wyposażenia wnętrz i sprzętu gospodarstwa domowego, w tym przypadku o tzw. małe AGD. W nowym sklepie klienci znajdą wiodące produkty marki, w tym m.in. ekspresy do kawy, odkurzacze, tostery, żelazka czy blendery. Na miejscu będzie można zasięgnąć opinii ekspertów, a także przetestować wybrane produkty i poczęstować się darmową kawą. Otwarcie sklepu zaplanowano na maj tego roku.



– Tefal, obok m.in. Media Expert i RTV Euro AGD, będzie kolejnym sklepem w segmencie elektroniki, wyposażenia wnętrz i sprzętu gospodarstwa domowego tyskiej galerii. Jednocześnie będzie to pierwszy sklep, w którym znajdziemy wyłącznie drobne artykuły gospodarstwa domowego. Otwarcie uzupełni ofertę Gemini Park zarówno o produkty marki Tefal, jak również o asortyment innych marek, w tym m.in. Rowenta czy Krups. To doskonała wiadomość dla naszych klientów, którzy pod jednym dachem będą mieli jeszcze większy wybór – mówi Joanna Zemczak.