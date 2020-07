Dwie zmodernizowane Biedronki we Wrocławiu

- W obu placówkach zastosowaliśmy m.in. oświetlenie LED oraz wymieniliśmy urządzenia chłodnicze na wykorzystujące ekologiczny gaz CO2 - mówi Cezary Kucper, regionalny menedżer ds. marketingu operacyjnego.

Powierzchnia zmodernizowanej Biedronki to ponad 800 m2. W sklepie zamontowano 4 kasy samoobsługowe oraz 4 kasy tradycyjne. Klienci mogą w wygodny sposób sprawdzać ceny produktów używając dwóch elektronicznych czytników. Na zmotoryzowanych czeka parking, liczący 55 miejsc, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Sklep Biedronka we Wrocławiu przy ul. Sułowskiej jest otwarty od poniedziałku do czwartku w godzinach 6:30 – 22:00, w piątek i sobotę od 6:30 do 23:00 a w niedziele handlowe od 6:30 do 22:00.

Po remoncie sala sprzedaży Biedronki w Kiełczowie liczy ok. 800 m2. W sklepie zamontowano 5 kas samoobsługowych oraz 4 tradycyjne. Do dyspozycji klientów jest parking liczący 81 miejsc z czego 2 dedykowane są osobom niepełnosprawnym. Placówka przy ul. Wrocławskiej będzie otwarta od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godzinach 6:30 – 23:00.