Dworzec i czytelnia w sklepach? Sieć handlowa odpowiada

Cieszyński Intermarche postanowił "przekształcić się" w dworzec autobusowy, a dwia inne markety ogłosiły, że są klubem czytelnika. Dzięki temu otworzyły się w niehandlową niedzielę. - Grupa Muszkieterów nie ingeruje w decyzje przedsiębiorców - tłumaczy sieć handlowa.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 08-02-2022, 13:45

Dworzec i czytelnia w sklepach? Sieć handlowa odpowiada, fot. shutterstock

Od 1 lutego zmiana przepisów w handlu

Od 1 lutego 2022 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja przepisów, która w założeniu ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele. W niedziele niehandlowe mogą być otwarte tylko te placówki pocztowe, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów pochodzących z działalności pocztowej.

To odpowiedź ustawodawcy na fakt, że w ciągu ostatnich miesięcy wiele sklepów zawarło umowy z operatorami pocztowymi, po to, by zgodnie z prawem, ale wbrew woli ustawodawcy, móc otwierać się w niehandlowe niedziele.

Market Intermarche jako dworzec autobusowy

Mimo, że od 1 lutego weszły w życie zmiany w zakazie handlu w niedziele, to nie każda placówka handlowa się dostosowała. Cieszyński Intermarche postanowił "przekształcić się" w dworzec autobusowy. Dzięki temu otworzył się 6 lutego, w niehandlową niedzielę.

Grupa Muszkieterów, tłumaczy, że w Cieszynie w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności oraz ich liczne zapytania dotyczące możliwości udostępnienia połączeń komunikacji zamiejscowej, zarządca obiektu, w którym znajduje się sklep sieci Intermarché, wraz z Zarządem Powiatu Cieszyńskiego postanowili uruchomić dodatkowe linie powiatowej komunikacji autobusowej.

- W tym celu w obiekcie zostały utworzone: dwa stanowiska wysiadkowo-odjazdowe, dwa stanowiska postojowe dla autobusów, ogólnodostępne toalety, poczekalnia, punkt informacyjny oraz kasa biletowa. Powyższe wypełnia ustawowe definicje dworca autobusowego. Podjęte czynności mają na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom podróżnych oraz mieszkańców Cieszyna mogących stale korzystać ze wszystkich punktów handlowo-usługowych znajdujących się na terenie obiektu, w tym z supermarketu spożywczego, totalizatora sportowego, salonu fryzjerskiego, apteki, kwiaciarni oraz punktu wysyłek kurierskich - informuje sieć handlowa.

Sklepy jako kluby czytelnika

Dwa markety Intermarche ogłosiły, że są klubem czytelnika. Dzięki temu mogą być otwarte codziennie, także w niehandlowe niedziele. Jednym z nich jest sklep Intermarche w Oławie. Na swoim oficjalnym profilu na Facebooku napisał: Zapraszamy do #InterPoCzytelni w KAŻDĄ niedzielę od 9:00 do 18:00. Jesteśmy klubem czytelnika, w którym możesz przeczytać, wypożyczyć i kupić książkę. Wspierajmy kulturę! A tak zaprasza do siebie market Intermarche z Lipna: "U nas połączysz przyjemne z pożytecznym! Przeczytasz książkę i zrobisz zakupy. Jesteśmy otwarci w każdą niedzielę od 9:00 do 19:00.".

Grupa Muszkieterów wyjaśnia, że powołanie klubu czytelnika w sklepie Intermarché również jest inicjatywą właściciela sklepu i wynika z indywidualnej decyzji o rozszerzeniu zakresu oferowanych usług dla lokalnej społeczności. Każdy przypadek rozszerzania przez sklepy Intermarché zakresu usług dla lokalnej społeczności stanowi przejaw decyzyjności ich właścicieli oraz prawidłowego rozeznania potrzeb mieszkańców danego miasta i okolic.

Grupa Muszkieterów: Przedsiębiorcy sami podejmują decyzję

- Supermarkety sieci Intermarché, zarządzanej przez Grupę Muszkieterów, prowadzą polscy, niezależni przedsiębiorcy. Mają oni bezpośredni wpływ na kierowanie swoim przedsiębiorstwem. Niezależność ta dotyczy również komplementarnych usług, na których wprowadzenie decydują się właściciele. Grupa Muszkieterów nie ingeruje w decyzje przedsiębiorców, a celem Intermarché jest rozwój szyldu z poszanowaniem prawa właścicieli supermarketów do decydowania o ich spółce - tłumaczy sieć handlowa.

- Pragniemy zwrócić uwagę, że wyróżnikiem Grupy Muszkieterów jest to, iż zrzesza ona niezależnych przedsiębiorców, którzy samodzielnie podejmują decyzje o swoim biznesie i kierunkach jego rozwoju. Warto nadmienić, iż każdy sklep działający w ramach Grupy to odrębna spółka kapitałowa, która jako firma funkcjonująca w konkretnym mieście płaci lokalne podatki, jest pracodawcą dla mieszkańców danej gminy i angażuje się w życie lokalnych społeczności. Grupa zaś jako odpowiedzialna za harmonijny rozwój sieci stwarza warunki rozwoju dla tych spółek i ich właścicieli. Ponadto Grupa Muszkieterów działa w zgodzie z przepisami polskiego prawa oraz jest sygnatariuszem Europejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy przyjętego przez Europejską Federację Franczyzy oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Dla Rynku Franczyzy - Informuje Grupa Muszkieterów.

Będzie kontrola w sklepach Intermarche?

7 lutego Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność zapowiedział, że skieruje wniosek do Głównego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli we wszystkich sklepach Intermarche w Polsce. Działania sieci określił jako "ordynarną kpinę, której trzeba się jednoznacznie przeciwstawić".