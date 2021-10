Dyrektor Auchan: Chcemy wyjść poza tradycyjną rolę detalisty

Chcemy wyjść poza tradycyjną rolę detalisty i stać się swego rodzaju projektantem asortymentu, aby móc zaoferować konsumentom produkty dobre, prozdrowotne i lokalne - z Radosławem Dacem, dyrektorem Produktów Auchan Retail Polska rozmawia Olimpia Wolf.





Radosław Dac, dyrektor Produktów Auchan Retail Polska, fot. materiały prasowe

Auchan: Szybki rozwój marek własnych

Olimpia Wolf: Czy segment marek własnych rozwija się u Państwa szybciej niż przed pandemią?

Radosław Dac: Segment marek własnych rozwija się obecnie zdecydowanie szybciej, gdyż taka jest strategia firmy, która nie była powiązana z pandemią. Stawiamy na rozwój przede wszystkim produktów marki Pewni Dobrego, których produkcja jest w ramach Odpowiedzialnego Partnerstwa Współpracy - czyli umów z rolnikami i hodowcami, które skracają łańcuch dostaw i stawiają na ograniczenie pestycydów, dobrostan zwierząt i zrównoważone warunki uprawy, czy hodowli.

O sukcesie marki własnej decyduje przede wszystkim wysoka jakość, skład, pochodzenie oraz cena produktu. Ważne jest, aby spełniały one aktualne potrzeby klientów. Klienci oczekują coraz częściej, aby na przykład opakowanie wyprodukowane było z materiałów pochodzących z recyklingu. Stąd niezwykle ważna jest komunikacja i rozwijanie świadomości klientów.

Jakie serie marek własnych są w Państwa sieci najbardziej popularne?

Marki własne Auchan pozycjonowane są na trzech poziomach: Zielony Ptak to produkty podstawowe, dobrej jakości w niskich cenach. Dobrane są tak, aby spełniały pierwsze potrzeby całej rodziny. Czerwony Ptak to produkty, które zaspokajają indywidualne potrzeby i gusta. Znajdują się tu produkty BIO, ECO, bez laktozy czy glutenu. Czarny Ptak to nowe, ciekawe smaki w dobrych cenach, produkty wyrafinowane, wyróżniające się najwyższą jakością i wyjątkowym smakiem. Marka Pewni Dobrego stworzona została w ramach Odpowiedzialnego Partnerstwa Współpracy. Produkty pochodzą od lokalnych producentów i hodowców i wyprodukowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Auchan chce odpowiadać na trendy żywieniowe

Co przyciąga klientów do produktów marek własnych?

Nasza oferta zmieniała się na przestrzeni lat, zawsze odzwierciedlając preferencje i nowe trendy zakupowe klientów. Chcemy wyjść poza tradycyjną rolę detalisty i stać się swego rodzaju projektantem takiego asortymentu, aby móc zaoferować konsumentom produkty dobre, zdrowe, a przede wszystkim lokalne. Chcemy też odpowiadać na współczesne trendy żywieniowe, które wynikają m.in. ze zmian zachodzących w stylu życia mieszkańców Polski. Coraz więcej osób ogranicza spożycie mięsa i nabiału na rzecz ryb, produktów roślinnych, warzyw i owoców. Nasi klienci chcą jeść zdrowo, zwracają uwagę na skład i pochodzenie produktu oraz dobrostan zwierząt.

W ten trend wpisuje się nawiązana przez nas współpraca z lokalnymi producentami żywności i wprowadzenie na polski rynek naszej marki Pewni Dobrego. Produkty oferowane w jej ramach pochodzą od polskich, regionalnych producentów, którzy umiejętnie łączą tradycyjne metody hodowli i upraw z innowacyjnymi rozwiązaniami. Sięgając po produkty Pewni Dobrego klient może być naprawdę pewien, tego, co kupuje. Są to produkty dobre zarówno dla zdrowia, mają świetny smak, respektują środowisko.

Czy uważają Państwo, że jest obecnie potencjał do jeszcze większego rozwoju marek własnych w sieciach handlowych w Polsce?

Jesteśmy przekonani, że tak. Budując ofertę bacznie obserwujemy rynek, to jak zmieniają się trendy, potrzeby i oczekiwania konsumentów. Wsłuchujemy się w opinie klientów, którzy chcą kupować w duchu “zero waste”, z jak najmniejszą obecnością plastiku, tam gdzie to możliwe.

Obecnie oferta produktów marki własnej Auchan liczy ponad 6 tys. artykułów, z czego produkty spożywcze obejmują ponad 2 600 artykułów. Jeśli chodzi o produkty non food, udział na poziomie 70% posiada marka In Extenso. Jest to marka odzieżowa Auchan, oferująca odzież codzienną od bielizny po sportowe buty. W produktach spożywczych 20% udział posiada kategoria ryby i garmaż.

Auchan stawia na dostawców lokalnych

Na co Państwo stawiają we współpracy z firmami, które produkują dla Państwa sieci marki własne?

Auchan ściśle współpracuje z polskimi producentami, rolnikami i hodowcami. Relacje z dostawcami są dla nas bardzo ważne w kontekście naszych zobowiązań wobec klientów – oferowania produktów dobrych, zdrowych i lokalnych. Partnerskie podejście do tej współpracy i wzajemne zaufanie, tworzą wyjątkową wartość i dają szansę na rozwój obu stronom. Budujemy przejrzyste i silne relacje w całym cyklu życia produktu, angażujemy się w nowe wspólne projekty, które wzbogacają ofertę dla klientów i tworzą nowe doświadczenia zakupowe.

We współpracy z producentami zwracamy uwagę na kilka czynników. Jest to przede wszystkim jakość produktu – jego skład, smak, pochodzenie, a także bezpieczeństwo produktu oraz cena. Duże znaczenie ma również rodzaj opakowania - to, czy można je poddać recyklingowi.

W sposób szczególny wspieramy lokalnych przedsiębiorców, gwarantując im stabilne warunki do rozwoju i wzrostu biznesu. Dbamy o wysokie standardy współpracy, umowy ze starannie wyselekcjonowanymi lokalnymi dostawcami podpisujemy w perspektywie długoterminowej. Odbierając ściśle określone wolumeny gwarantujemy przedsiębiorcom rynki zbytu i lepsze możliwości dotarcia do polskich konsumentów. Dzięki stabilnej współpracy mogą oni rozwijać i udoskonalać produkcję, co w efekcie przekłada się na wyższą jakość produktów.

Czy obecnie pracują Państwo nad nową marką własną?

Auchan Retail Polska stale poszerza asortyment marki Pewni Dobrego. Badanie postaw i oczekiwań konsumentów przeprowadzone na zlecenie firmy potwierdza, że oferta marki jest odpowiedzią na najnowsze trendy. Unikatowa, dopasowana do różnych smaków i potrzeb, obejmuje obecnie już prawie 300 najwyższej najwyższej jakości produktów, pochodzących od starannie wybranych producentów żywności. Stale poszerzamy asortyment marki Pewni Dobrego, w przekonaniu, że jest ona odpowiedzią na nowe trendy i oczekiwania dzisiejszego konsumenta.