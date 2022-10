Chcemy być wszędzie tam, gdzie klient nas potrzebuje – z Marcem Dherment, Dyrektorem Generalnym Grupy Muszkieterów w Polsce, rozmawia Olimpia Wolf.

Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce. Fot. materiały prasowe

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf". To autorski cykl wywiadów dotyczących szeroko rozumianego rynku żywności.

Grupa Muszkieterów rozwija kanały sprzedaży

Olimpia Wolf: Grupa Muszkieterów rozwija sieć w Polsce. Jak dalece w ten proces wpisują się kanały sprzedaży, takie jak stacje paliw czy usługa Drive?

Marc Dherment: Odgrywają one kluczową rolę, ponieważ chcemy być wszędzie tam, gdzie klient nas potrzebuje – zarówno od strony formatu, jak i od strony kanału. Jeśli klient woli e-commerce, my musimy zaproponować mu ten kanał. Jeżeli woli kupować w większym obiekcie, w którym wykona na przykład kompleksowe zakupy w weekendy, też chcemy mieć ten format. A jeśli z kolei w trakcie tygodnia będzie chciał zrobić szybkie zakupy uzupełniające, bliżej domu, to też chcemy w takim formacie zaistnieć. W obydwu przypadkach kierujemy się tym, by zaoferować konkurencyjne ceny i szeroką ofertę. Stąd wieloformatowość i wielokanałowość.

Grupa Muszkieterów stawia na stacje paliw Intermarché i Bricomarché

Czy stacje paliw to przyszłościowy kierunek rozwoju dla państwa firmy?

Aby ocenić potencjał dalszego rozwoju sieci stacji paliw, dokonaliśmy pełnej inwentaryzacji wszystkich lokalizacji Intermarché i Bricomarché. I wiemy, że jest on przynajmniej dwukrotnie wyższy niż to, co posiadamy obecnie. Dlatego naszym pierwszym celem jest wykorzystanie tych możliwości, które mamy pod ręką. Drugi cel to usystematyzowanie budowy stacji paliw przy powstających nowych obiektach Intermarché i Bricomarché wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, ponieważ by powstały stacje paliw, musi zostać spełniony szereg warunków technicznych i środowiskowych. W ciągu najbliższych trzech lat chcemy podwoić liczbę naszych stacji paliw. W tym celu wzmocniliśmy nasz zespół. Dołączyła do nas doświadczona osoba, po to, aby zwiększyć poziom kompetencji strategicznego planowania. Nasze stacje paliw działają w dwóch formatach. Jeden z nich to format „Light”, czyli stacje automatyczne, które działają 24 godziny na dobę. Drugi koncept to stacje paliw obsługiwane przez pracowników, w pełnej wersji ze sklepem i ofertą gastronomiczną.

We wszystkich naszych stacjach wymieniamy system POS, aby zintegrować go z systemem, który działa w naszych sklepach. Jednym z celów jest poszerzenie programu lojalnościowego, który obowiązuje tylko w sklepach, również o stacje paliw. Wszystko po to, żeby lojalni klienci mogli czerpać korzyści, zarówno tankując na naszych stacjach jak i dokonując zakupów w sklepach.

Grupa Muszkieterów: usługa Drive Intermarché będzie się rozwijała

Dla Grupy Muszkieterów ważny jest również rozwój kanału e-commerce?

Tak, jak najbardziej. W tej chwili ponad 50 sklepów Intermarché posiada usługę Drive, która umożliwia klientom zamawianie produktów przez stronę internetową i ich odbiór w specjalnie wyznaczonej strefie. Kolejne sklepy są na etapie przygotowania. Inwestujemy także we wdrożenie platformy przeznaczonej do zakupów e-commerce, która będzie umożliwiała zamawianie produktów z poziomu telefonu komórkowego i będzie pod każdym kątem w pełni dostosowana do polskiego rynku. Do rozwoju e-handlu podchodzimy zdroworozsądkowo, inwestując stopniowo, ale systematycznie. Obserwowaliśmy eksplozje udziału e-commerce podczas pandemii. Obecnie widać wyhamowanie tego trendu, który nie dotyczy tylko naszej sieci, ale też i wszystkich innych. Jesteśmy natomiast przekonani, że w dłuższej perspektywie rozwój e-handlu będzie cały czas szedł w górę, zarówno w segmencie spożywczym jak i „dom i ogród”, dlatego będziemy ciągle inwestować w rozwoju tego kanału na korzyść naszych klientów.

***

O Grupie Muszkieterów

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem blisko 500 polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. W 2021 r. obroty Grupy Muszkieterów wyniosły blisko 8,9 mld złotych. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska. Muszkieterowie są obecni w czterech krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii i Portugalii.

