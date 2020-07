Dyrektor handlowy Biedronki: Niektóre nasze sklepy otrzymują dostawy nawet 5 razy dziennie

W 2019 sieć Biedronka współpracowała z ponad 1000 polskich dostawców i pochodziło od nich 93% produktów sprzedawanych w sklepach sieci. Czy akcja „Czas na wspieranie małych producentów” zmieni te dane?

MG: Nasz program ruszył dopiero w 16 tygodniu 2020 roku i cały czas go rozwijamy wspólnie z polskimi producentami. Na takie podsumowania będzie oczywiście czas, gdy zamkniemy rok 2020. Cieszymy się, że dzięki tej współpracy więcej polskich firm może zostać dostawcami Biedronki.

Ile osób liczy zespół Biedronki organizujący ten program?

MG: Co tydzień odbywają się – można tak to nazwać – kolegia, podczas których przeprowadzamy pierwszy przegląd nowych zgłoszeń. Następnie rozdzielamy je między poszczególnych dyrektorów kategorii. Z kolei te osoby przekazują konkretne zgłoszenia bezpośrednio do kupców, którzy najlepiej znają dane zagadnienie. W związku z tym, w cały proces zaangażowanych jest łącznie kilkadziesiąt osób z działu zakupów Biedronki. To najlepszy sposób, bo zgłoszenia od razu trafiają, tam gdzie są tak naprawdę adresowane – do konkretnych kupców.

Według Państwa danych wśród produktów do tej pory zaoferowanych w ramach akcji najwięcej, bo prawie 1/3 stanowią artykuły takie jak ciasta, słodkie i słone przekąski. Na drugim miejscu znajdują się produkty mleczne i nabiał, a na trzecim piwa. Czy wynika to z preferencji zakupowych klientów Biedronki, czy po prostu w tych kategoriach specjalizują się polscy producenci?

MG: Jesteśmy siecią handlową, która przede wszystkim zajmuje się sprzedażą produktów podstawowej potrzeby. Oczywiście nie mamy wpływu na to jakie oferty do nas trafiają. Każdą jednak analizujemy a produkty, które mogą być interesujące dla klientów naszej sieci, trafiają do sprzedaży.

Czy Jeronimo Martins organizuje podobne akcje w Portugalii i Kolumbii? Jeśli nie, dlaczego wybrano właśnie Polskę?

MG: Każda z tych sieci: Ara, Pingo Doce, czy Biedronka prowadzą własną politykę zakupową, bo działają w zupełnie odmiennych rynkach i warunkach. Jednakże, to co jest wspólne dla nas i co jest filozofią naszej firmy, to opieranie się w dużej mierze właśnie na lokalnych, regionalnych produktach. Co w przypadku Biedronki oznacza polskich dostawców. Dzięki temu Biedronka jest liderem rynku, działamy od 25 lat i w ten sposób wspieramy polską gospodarkę. „Czas na wspieranie małych producentów” to nasza inicjatywa, której z zainteresowaniem przyglądają się nasi koledzy w pozostałych geografiach. Nasza skala działalności umożliwia wsparcie dużej liczby lokalnych producentów, bo mamy aż 16 centrów dystrybucyjnych na terenie Polski, a to znaczy, że mały polski producent ma nie dalej, niż 100 km do naszego najbliższego mu centrum dystrybucyjnego – a pamiętajmy, że koszty logistyki dla małych firm też są istotne, szczególnie teraz.

