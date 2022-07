Dyrektor Intermarché o planach sieci na najbliższe miesiące

Autor: Olimpia Wolf

Data: 15-07-2022, 12:50

Wracamy na ścieżkę rozwoju i mamy plany obejmujące najbliższe pięć lat - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Tomasz Waligórski, Dyrektor Generalny Intermarché.

Tomasz Waligórski, Dyrektor Generalny Intermarché, fot. shutterstock

Intermarché z pięcioma nowymi placówkami

Olimpia Wolf: Jak wyglądał rozwój sieci Intermarche w pierwszym półroczu 2022 roku?

Tomasz Waligórski: Obroty Intermarché wraz z przymarketowymi stacjami paliw po pierwszym półroczu kształtowały się na poziomie ponad 2,86 mld złotych ze wzrostem like-for-like ponad 12 proc. dla samych supermarketów Intermarché. Wracamy na ścieżkę rozwoju i mamy plany obejmujące najbliższe pięć lat. W zeszłym roku otworzyliśmy pięć nowych placówek Intermarché, a nasze kolejne kroki dzielimy na kilka etapów Jeśli chodzi o rozwój organiczny, planujemy otwarcie kolejnych sklepów w naszych istniejących formatach handlowych. Mowa o dużych supermarketach, o powierzchni ponad 1200 mkw. Cały czas skupiamy się także na remodelingu w sklepach, czyli wdrażaniu konceptu Power, którego wyróżnikiem i jednym z filarów jest szerokość oferty produktów świeżych. Mamy w tej chwili ok. 20 sklepów w tym nowym koncepcie, a kolejne są w trakcie zmian. Remodeling jest realizowany we wszystkich częściach kraju, a ostatnim sklepem, który 30 czerwca dołączył do tej listy, jest market Intermarché w Gostyniu, w Wielkopolsce. W perspektywie kolejnych czterech lat chcielibyśmy, aby 80 proc. całego portfela sklepów działało w koncepcie Power.

Intermarché wdraża nowe produkty w ramach marek własnych

Jakie mają Państwo plany na drugą połowę 2022 roku?

Wdrażamy nowe produkty w ramach marek własnych, w zgodzie ze wspomnianą powyżej strategią ich rozwoju. Wzmacniamy działania lojalnościowe w oparciu o aplikację mobilną i kartę klienta Moje Intermarché. Oczywiście nadal będziemy dbać o pozycjonowanie cen i chronić naszych klientów przed drożyzną oferując im promocje w ramach oferty Intertanie Kupowanie. W październiku nasza sieć będzie obchodzić 25 lat w Polsce. Szykujemy się do tej rocznicy i planujemy przedstawić klientom promocje, akcje i loterie. Wśród innych wydarzeń, z okazji których będziemy przygotowywać specjalne oferty, będą Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze i Boże Narodzenie. Wcześniej, we wrześniu startujemy z dużą akcją lojalnościową, podczas której klienci za regularnie realizowane u nas zakupy będą mogli otrzymywać upominki za symboliczną złotówkę. Ale zanim ją uruchomimy, wkrótce czeka nas akcja Back to School. Póki co mamy lato i w Intermarché oferujemy ofertę produktów na grilla, obejmującą też napoje.

