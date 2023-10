Najważniejsze wyzwania rynkowe, z jakimi boryka się branża FMCG, to brak stabilizacji cen, inflacja oraz sytuacja prawna - mówi Tomasz Walczak, Dyrektor Marketingu Intermarché.

Dyrektor Intermarché: po wyborach czekamy na stabilizację cen i spadek inflacji , fot. shutterstock

Wyzwania rynkowe branży handlowej

15 października odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Już za kilka dni Polacy pójdą więc do urn zagłosować na swoich kandydatów w wyborach parlamentarnych.

Które wyzwania rynkowe najbardziej dokuczają branży handlowej i co by pan chciał, aby zmieniło się po wyborach?

- Najważniejsze wyzwania rynkowe, z jakimi aktualnie boryka się branża FMCG, to brak stabilizacji cen, inflacja oraz sytuacja prawna. Zmiany w tym zakresie z pewnością wpłyną pozytywnie na rozwój rynku i działalność sieci handlowych - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Tomasz Walczak, Dyrektor Marketingu Intermarché.

Jaki świat chcemy widzieć za kilka lat?

Dlaczego warto brać udział w wyborach? - Udział w wyborach to nie tylko obowiązek, ale i przywilej. Dzięki temu mamy realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Nie jest prawdą, że jeden głos nie ma znaczenia. Wszystko co się dookoła nas dzieje, jest pochodną pojedynczych głosów. Warto zadać sobie pytanie, jaki świat chcemy widzieć za kilka miesięcy czy lat, w jakim kraju chcemy żyć. Przemyśleć, które ugrupowanie daje największą szansę na realizację tej wizji i jemu powierzyć swój głos - tłumaczy Dyrektor Marketingu Intermarché.

- Dla nas w handlu, w biznesie to także konieczność refleksji, głos za pewnymi wizjami warunków społecznych, prawnych, fiskalnych, które mogą w przyszłości mieć wpływ na nasze funkcjonowanie - podkreśla Tomasz Walczak.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl