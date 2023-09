Klienci cały czas kupują mniej, nabywają tańsze produkty, sięgają po marki własne i częściej kierują się promocjami - z Tomaszem Waligórskim, Dyrektorem Generalnym Intermarché rozmawia Olimpia Wolf.

Klienci cały czas kupują mniej. Na zdjęciu: Tomasz Waligórski, Dyrektor Generalny Intermarché, fot. materiały prasowe

W walce o kurczący się ilościowo rynek branża handlowa nadal będzie poddawana presji cenowej.

Pojawia się jednak światełko w tunelu. Coraz więcej ekonomistów prognozuje wzrost konsumpcji w ostatnim kwartale tego roku.

Intermarché: klienci cały czas kupują mniej

Olimpia Wolf: Jak Państwo oceniają obecną siłę nabywczą konsumentów?

Tomaszem Waligórski, Dyrektor Generalny Intermarché: Z naszych obserwacji wynika, że jeszcze nie możemy mówić o wzroście siły nabywczej konsumentów. Cały czas mamy do czynienia z jej spadkiem. Wprawdzie według danych opublikowanych przez Główy Urząd Statystyczny w sierpniu, ceny żywności spadły o 1% w stosunku do lipca, ale to są dane miesiąc do miesiąca, które w żaden sposób nie świadczą o wzroście siły nabywczej. Przeciwnie, opierając się na danych tego samego ośrodka, w sierpniu ceny żywności wzrosły 12,7% w stosunku do sierpnia 2022. I to jest zmiana, która ma ogromny wpływ na zachowania konsumentów. Zgodnie z kolejną informacją podaną przez GUS, sprzedaż detaliczna w cenach stałych spadła o 4% r/r w lipcu 2023, co stanowi dowód na to, że klienci cały czas kupują mniej, nabywają tańsze produkty, sięgają po marki własne i częściej kierują się promocjami. W walce o kurczący się ilościowo rynek nasza branża nadal będzie poddawana presji cenowej, a komunikacja będzie opierała się na rozmaitych działaniach promocyjnych. Pojawia się jednak światełko w tunelu. Coraz więcej ekonomistów prognozuje wzrost konsumpcji w ostatnim kwartale tego roku. Czas pokaże, na ile te przewidywania się sprawdzą. Ale nie będziemy biernie przypatrywać się rozwojowi sytuacji. Przygotowaliśmy wiele działań handlowych, które pozwolą klientom na generowanie oszczędności w trakcie codziennych zakupów. To przede wszystkim szeroki asortyment, wyróżniająca się lada mięsna i wędliny oraz konkurencyjność cenowa są naszą odpowiedzią na aktualne oczekiwania konsumentów.

Nieprzewidywalność legislacyjna

Jak obecne otoczenie legislacyjne wpływa na kondycję firm handlowych?

Grupa Muszkieterów skupia w swoich szeregach polskich rodzimych przedsiębiorców, którzy pod szyldem Intermarché prowadzą lokalnie biznesy handlowe. Muszkieterowie działają zgodnie z wszelkimi wymogami legislacyjnymi i w ramach obowiązującego prawa. Wprowadzane zmiany mają oczywiście wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Często wiążą się z wprowadzeniem nowych procedur, dostosowaniem zachodzących w przedsiębiorstwie procesów i co nieuniknione poniesieniem stosownych nakładów finansowych. Widzimy też tendencję do obarczania handlu wieloma obowiązkami sprawozdawczymi i kontrolnymi, co wpływa na dalszy wzrost kosztów.

Należy podkreślić, że nieprzewidywalność legislacyjna, która często towarzyszy wprowadzanym zmianom, powoduje zmniejszenie pewności biznesowej i wprowadza zaburzenia w planowaniu inwestycji. Nadmierna regulacja nie sprzyja zasadom wolnego rynku i swobodnego wyboru dla konsumentów. Z drugiej strony zawsze jesteśmy przychylni tym propozycjom, które mają przede wszystkim na celu dbanie o środowisko czy zdrowie konsumentów. Jako firma dążymy do tego, aby dostosować się do zatwierdzonych przepisów. Bierzemy także aktywny udział w procesie konsultacji, aby przekazać swoje stanowisko bazujące na doświadczeniu rynkowym.

Rok na wdrożenie systemu kaucyjnego

Czy wdrożenie systemu kaucyjnego wiązać się będzie dla Państwa sieci handlowej z dużymi inwestycjami?

Obowiązki związane z nowym systemem kaucyjnym nakładają na nas potrzebę stworzenia całkowicie nowych procesów odbioru i rozliczania opakowań. Aktualnie takich rozwiązań jeszcze nie mamy. Jest rok na to, by je wypracować i wdrożyć. Aktualnie analizujemy wszelkie możliwe rozwiązania, które powinny być wygodne dla klientów, a także łatwe w obsłudze i wdrożeniu. Jest jednak jeszcze za wcześnie, aby dokładnie ocenić wysokość koniecznych wydatków na system kaucyjny oraz koszty współpracy z organizacjami, które będą odpowiedzialne za odbiór tych opakowań.

