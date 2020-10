Dyrektor Tesco Polska: Decyzja o zamknięciu e-zakupów Tesco nie była łatwa

– Decyzja o zamknięciu e-zakupów Tesco nie była łatwa. Od początku istnienia usługi robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić naszym klientom z jednej strony najwyższej jakości produkty, a z drugiej – łatwe i wygodne zakupy. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tej drodze: naszym Pracownikom – za ich zaangażowanie i klientom – za zaufanie i to, że przez wszystkie te lata byli z nami – mówi Martin Behan, Dyrektor Zarządzający Tesco Polska.

Uruchomiony w 2012 r. serwis E-zakupy zmienił polski rynek handlu detalicznego. W jego ramach w ciągu ośmiu lat Tesco zrealizowało ponad 8 mln zamówień, za pośrednictwem których dostarczyło klientom ponad 400 milionów produktów o łącznej wadze przekraczającej 300 tys. ton.

Serwis internetowy Tesco był jednym z pierwszych w Polsce sklepów oferujących żywność online. Oferował pełny wybór artykułów na dużą skalę. Do jego rozwoju przyczynił się szereg zastosowanych przez Tesco innowacyjnych rozwiązań, w tym m.in. wprowadzenie specjalnych systemów odpowiadających za optymalne planowanie tras przejazdu vanów, czy dwugodzinnych okien dostaw, rozpoczynających się o każdej pełnej godzinie między 8:00 a 20:00, dzięki czemu każdy klient mógł otrzymać zakupy w jak najbardziej dogodnym dla siebie terminie. Innowacją na polskim rynku była także wprowadzona przez Tesco usługa Click & Collect, umożliwiająca odbiór zamówienia złożonego online w sklepie stacjonarnym.

Zamknięcie kanału sprzedaży internetowej to integralna część procesu przygotowań Tesco do przekazania polskiego biznesu nowemu właścicielowi – firmie Salling Group A/S. Zgodnie z ogłoszoną w czerwcu br. transakcją Salling Group przejmie 301 sklepów Tesco. Usługa E-zakupy nie została objęta umową przejęcia.