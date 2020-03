Dyrektor Wasz Sklep Spar: Nasz sztab kryzysowy koordynuje działania związane z pandemią

- W związku z pandemią w sklepach Spar obowiązuje częstsza dezynfekcja stanowisk pracy, kas i terminali. Pracownicy sklepów dla ich bezpieczeństwa zostali wyposażeni w maseczki, rękawice oraz płyny dezynfekujące. Sieć zamówiła także specjalne przyłbice na twarz, które wkrótce zostaną rozdystrybuowane do zespołów pracujących w sklepach sieci. Przygotowywana jest także oferta barier ochronnych dla pracowników sklepów partnerów w formie przegrody pleksi, do wdrożenia na stanowiskach: kasjerów, obsługujących stoiska z wędlinami i serami, pieczywem oraz kas alkoholowych - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep Spar.

- We współpracy ze Spar International zorganizowano import dodatkowych środków higienicznych, m.in.: maseczek na twarz, jednorazowych rękawiczek, plastikowych fartuchów, środków do dezynfekcji i mydeł. Odbywają się szkolenia w zakresie procedur, wprowadzono także rotacyjne zmiany załogi sklepów oraz skrócenie godzin pracy - dodaje.

- Dla bezpieczeństwa klienta w sklepach sieci rekomenduje się ograniczenie ekspozycji produktów na wagę – w sklepach owoce i warzywa będą dostępne we wcześniej przygotowanych opakowaniach i zachęca się klientów do wyboru pakowanych artykułów spożywczych. Ponadto przygotowaliśmy banery informujące o zagrożeniach oraz wskazówki dla klientów, jak się należy zachować w sklepie, aby być bezpiecznym - tłumaczy.

- Wasz Sklep Spar monitoruje najnowsze wydarzenia i komunikuje partnerom najbardziej aktualne wiadomości, zawierające również kolejne informacje odnośnie oficjalnych komunikatów rządowych, legislacji, kwestii prawnych, działań wewnętrznych i rekomendacji. Udostępniliśmy porady prawne dotyczące odpowiedzialności pracodawcy i pracownika oraz zaopatrzenie sklepów w podstawowe środki dezynfekujące i zwiększające ochronę pracowników (żele antybakteryjne, maseczki itp. - mówi dyrektor sieci.

- Wspieramy partnerów naszej sieci w przygotowaniu planów awaryjnych poprzez dzielenie się wiedzą o działaniach, które sami podejmujemy i udostępniamy materiały źródłowe, będące punktem wyjścia do własnych procesów planowania naszych partnerów. Oczywiście pracujemy cały czas nad najważniejszą kwestią, czyli dostawami z naszego magazynu centralnego. Mają być one efektywne, na tyle ile to możliwe i terminowe, aby w sklepach nie brakowało produktów kluczowych - tłumaczy.

- Jak widać, jest to pomoc na wielu obszarach aktywności handlowej. Cały czas pozostajemy w kontakcie z naszymi partnerami i zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi uwagami i sugestiami, aby usprawnić bieżące wysiłki. Dzięki temu nasze aktywności w tym okresie będą bezpieczniejsze - podsumowuje Tomasz Syller.