Dyrektorzy centrów Gemini Park: Handel przed świętami musi wrócić

- Każdy kolejny dzień lockdownu branży retail pogłębia straty najemców i galerii. Zdaniem przedstawicieli rynku, ograniczenia w handlu przychodzą w fatalnym momencie. Listopad, a zwłaszcza jego druga połowa, to w tradycji handlowej początek sezonu zakupów przedświątecznych. To także miesiąc jednej z najważniejszych akcji generującej wzrost sprzedaży - Black Friday. Wydarzenie to, w Polsce często przybierające formę Black Weekend czy Black Week, zwiększa obroty sklepów nawet dwukrotnie, zwłaszcza w takich branżach jak moda, zdrowie i uroda, home czy elektronika - mówią dyrektorzy centrów Gemini Park.

- Restrykcje zabierają jeden z najważniejszych sezonów. Jak szacuje Polska Rada Centrów Handlowych tylko w listopadzie rynek może stracić nawet 8 mld zł. Jeśli natomiast ograniczenia utrzymają się w grudniu, będzie to prawdziwa katastrofa dla handlu. Rynek będzie musiał się liczyć ze stratą rzędu 12 mld zł - mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.

Tymczasem wydłuża się lista argumentów przemawiających za zniesieniem ograniczeń. Przedstawiciele rynku wskazują m.in. na zdecydowanie mniejszy ruch, jaki notowano już przed wprowadzeniem listopadowego lockdownu. W październiku sięgnął on poziomu nawet 60% w stosunku do roku ubiegłego - podaje PRCH.

- Od zniesienia lockdownu wiosną wyniki odwiedzalności w centrach handlowych plasowały się poniżej wskaźników z roku ubiegłego. Już to gwarantowało m.in. zachowanie dystansu społecznego. Przywrócenie handlu po jesiennym lockdownie nie spowoduje, że klientów będzie więcej niż przed rokiem, mimo sezonu świątecznego. Wręcz przeciwnie, galerie co najwyżej wrócą do wyników, jakie notowano tam od maja do października br. - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

Powód? W ostatnich miesiącach znacząco zmienił się sposób, w jaki konsumenci korzystają z centrów handlowych. - Polacy robią zakupy najczęściej w pojedynkę, rzadko w gronie rodzinnym lub przyjaciół. Samo kupowanie również jest rozważniejsze, ale i szybsze. Zdecydowanie mniej czasu poświęcamy na wizytę w galerii, często wybierając się do kilku konkretnych sklepów. Jak pokazują badania Deloitte, aż 45 proc. Polaków robi zapasy. To najwięcej Europie. Oznacza to, że ponad częste powroty na zakupy, wybieramy opcję robienia jednych i dużych - wyjaśnia Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.

Kluczowym argumentem, który nieustannie przywoływany jest w dyskusjach jest także bezpieczeństwo. Jak pokazują badania Inquiry, dziś aż 77 proc. klientów czuje się bezpiecznie na zakupach w galeriach handlowych. - Obiekty handlowe w Polsce od miesięcy są przygotowane do bezpiecznej obsługi klienta. Centra odrobiły lekcję z wiosny. Wdrożono zarówno reżim sanitarny, jak i własne procedury, które wykraczają daleko poza rządowe wytyczne. Nowe technologie, w tym systemy liczące, skutecznie natomiast są wykorzystywane do kontroli limitów w galeriach - tłumaczy Krzysztof Brączek, Gemini Park Bielsko-Biała.