"Przeprowadziliśmy szczegółowe badanie rynków w Polsce, Rumunii i Włoszech na temat odczuć konsumentów i jak reagują na różne presje. Dobra wiadomość jest taka, że w Polsce i Rumunii konsumenci wierzą, że najgorsze za nimi. To prawdopodobnie częściowo efekt tego, że inflacja zaczęła zmierzać we właściwym kierunku. Nie widzimy jeszcze, by klienci zmienili swoje nawyki zakupowe w Polsce i Rumunii, ale z pewnością mają więcej wiary na przyszłość" - powiedział Trevor Masters, dyrektor generalny (CEO) Grupy Pepco, podczas telekonferencji.



"We Włoszech było podobnie, nastroje konsumentów spadały, ale szybciej odbiły. Tam klienci są już gotowi na zmianę nawyków" - dodał.