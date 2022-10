Eurocash w rankingu "Równi w biznesie" po raz kolejny sprawdził, którzy producenci żywności faworyzują duże sieci oferując im lepsze warunki cenowe lub wprowadzając do sprzedaży produkty dedykowane, a więc takie, których konsumenci nie znajdą nigdzie indziej.

Eurocash z nowym rankingiem Równi w biznesie

Produkty markowe stanowią 95 proc. sprzedaży w małoformatowych sklepach sieciowych. Czy producenci wykorzystują ten potencjał? Tak znaczący udział wydatków na markowe produkty w sieciowych sklepach małoformatowych (według GfK Shopping Monitor 2022) czyni z nich ważny kanał sprzedaży tych artykułów.

Tymczasem producenci nadal oferują niezależnej części rynku gorsze warunki współpracy niż sieciom dyskontów czy supermarketów (w których udział produktów markowych w sprzedaży jest znacząco niższy). Potwierdzają to wyniki najnowszego Rankingu Równi w Biznesie, przygotowywanego cokwartalnie przez Grupę Eurocash.

Jaki udział rynku handlu mają małe sklepy?

Sklepy lokalne to ważny uczestnik rynku handlu detalicznego w Polsce (z udziałem na poziomie 35 proc. jak podaje NielsenIQ, Establishment Survey 2021, Europa). Eurocash szacuje, że sklepy współpracujące z Grupą docierają szacunkowo do 12,5 mln mieszkańców naszego kraju, co oznacza, że w ich zasięgu znajduje się aż 85 proc. gospodarstw domowych.

Jednak, jak wskazuje ranking "Równi w biznesie" sporządzony przez Eurocash, wielu dostawców zdaje się nie dostrzegać w pełni ogromnego potencjału, jaki niesie ze sobą lokalny kanał sprzedaży. Widać to w wynikach najnowszej edycji Rankingu Równi w Biznesie, przygotowanej przez Eurocash na podstawie danych NielsenIQ za II kw. 2022 r.

Warunki cenowe i dystrybucyjne oferowane przez producentów są wciąż mniej korzystne dla rynku niezależnego niż dla sieci dyskontów i supermarketów.

Dyskonty i supermarkety wciąż faworyzowane?

Z rankingu "Równi w biznesie" wynika, że producenci faworyzują te formaty sklepów na dwa sposoby – oferując im lepsze warunki cenowe lub wprowadzając do sprzedaży produkty dedykowane, a więc takie, których konsumenci nie znajdą nigdzie indziej.

Które firmy FMCG faworyzują duże sieci handlowe?

Jeżeli chodzi o preferencyjne warunki cenowe dla dużych sieci handlowych, dotyczy to przede wszystkim takich producentów jak: Unilever (w kategorii środków do prania), Foodcare (przyprawy), McCormick (musztardy), Coca-Cola (soki i napoje gazowane), Storck (praliny) czy Mondelēz International (czekolady).

Mamy też grupę producentów, których sprzedaż (powyżej 25 proc.) składa się z produktów dedykowanych dla dyskontów i supermarketów. Są to: Barilla (makarony), Unilever (środki do prania), Maspex (ketchupy), Graal (konserwy mięsne) oraz Społem Kielce (majonezy).

Którzy producenci traktują po równo duże sieci i małe sklepy?

Eurocash w rankingu "Równi w biznesie" wskazał także firmy, które po równo traktują tzw. kanał nowoczesny i tradycyjny. Na uwagę zasługuje obecność Unilevera, który w kategorii chemii gospodarczej faworyzuje duże sieci, ale już w przypadku majonezów (flagowy produkt koncernu to Majonez Dekoracyjny Winiary) ma zupełnie inną strategię.

Wśród producentów, których oferta dla "dużych" i "małych" jest podobna wyróżniono także Global Cosmed, Gemini Grupe (ryż), Colian (przyprawy) i SM Gostyń (masła) - patrz grafika.

Którzy producenci faworyzują duże sieci? Metodologia badania

Jak Eurocash zbadał, którzy producenci w danych kategoriach faworyzują (lub nie) poszczególne formaty handlu?

W rankingu "Równi w biznesie" po pierwsze, pod uwagę brano cenę (40% wagi w finalnej punktacji).

Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, oblicza się jako stosunek średnich cen produktów w supermarketach i dyskontach do średnich cen w kanale małopowierzchniowym. Średnie ceny zostały policzone dla produktów, które występują w obu kanałach i zważone zostały ilością sprzedaży tych produktów dla całego rynku. Im finalny współczynnik będzie wyższy, tym producent otrzyma więcej punktów. Całkowity indeks został zważony wartością tych produktów dla całego rynku.

Po drugie, analizowano dystrybucję (20% wagi w finalnej punktacji)

Liczbę punktów i miejsce, które producenci otrzymują za tą kategorię, oblicza się na podstawie kalkulacji różnicy w poziomie dystrybucji numerycznej produktów producenta w sklepach małopowierzchniowych oraz supermarketach i dyskontach. Wskaźnik obrazuje, czy producent dociera ze swoimi produktami bardziej do rynku mało, czy wielkoformatowego (z wyłączeniem hipermarketów). Im mniejsza przewaga w dystrybucji kanału wielkopowierzchniowego, tym większa liczba punktów. Marki własne wyłączone z kalkulacji.

Po trzecie, wzięto pod uwagę czynnik określony jako "Kontrybucja do wzrostu" (także 20% wagi).

Wskaźnik określa, którzy producenci realizują swój wzrost sprzedaży poprzez wzrost na rynku małopowierzchniowym. Obliczany jest on przez odjęcie dynamiki (12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej ) w rynku małoformatowym od dynamiki w supermarketach oraz dyskontach. Im wyższy wynik, tym większa liczba punktów dla danego producenta.

W dalszej kolejności badano Udział rynkowy (10% wagi w finalnej punktacji)

Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, uzyskuje się przez podzielenie udziału rynkowego producenta w rynku małoformatowym przez jego udział w supermarketach oraz dyskontach. Im wyższy współczynnik, tym producent otrzymuje większą liczbę punktów. Marki własne nie są tu uwzględniane.

Zbadano także czynnik "Produkty dedykowane (SKU)" (10% wagi w finalnej punktacji)

Wskaźnik ten określa, czy producenci oferują produkty dedykowane, które są dostępne tylko w supermarketach i dyskontach (nie wliczając marek własnych). Wskaźnik jest obliczany jako udział wartościowy marek przeznaczonych wyłącznie na supermarketów i dyskontów w ogólnej sprzedaży producenta. Im udział wyższy, tym mniejsza liczba punktów.

Faworyzowanie dużych sieci to strategia krótkowzroczna?

– Niezmiennie powtarzamy, że faworyzowanie sieci dyskontów i supermarketów przez producentów i dostawców to strategia krótkowzroczna. Tym bardziej, że rynek sklepów lokalnych jest w Polsce silny, a sprzedaż w nich nadal rośnie. Prognozujemy, że sprzedaż per sklep w kontekście rynku lokalnego urośnie o 21 proc. do 2025 r. (PMR dla Eurocash) - mówi Małgorzata Obrębska, dyrektor Działu Zakupów Centralnych i Marki Własnej w Grupie Eurocash.

Rozbudowana sieć dystrybucji żywności w Polsce to potencjał, który producenci powinni maksymalnie wykorzystywać.

– Szczególnie biorąc pod uwagę, jak duży udział w zakupach konsumentów w tych sklepach lokalnych mają produkty markowe. Zachęcamy producentów do wyrównywania szans pomiędzy tymi formatami rynku. Nieocenionym naszym narzędziem w tych rozmowach jest Ranking Równi w Biznesie monitorujący, jak wygląda bieżąca polityka cenowa i dystrybucyjna kluczowych dostawców na rynku –dodaje Małgorzata Obrębska.

