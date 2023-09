Handel

Dyskonty i supermarkety znów na celowniku rządu. Morawiecki zapowiada duże zmiany

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił we wtorek w Kosowie Lackim (woj. mazowieckie), że podejmie starania, by jak najlepiej wyegzekwować przepis, by m.in. supermarkety mogły wystawiać tylko 20 proc. produktów pod własną marką.

Kampania wyborcza do parlamentu 2023. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Zakładach Mięsnych "Zakrzewscy" w Kosowie Lackim; fot. PAP/Marcin Obara