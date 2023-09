Portal przejrzał się zarobkom w popularnych dyskontach. Jak wynika z analizy Interii, Biedronka i Lidl wynagradzają lepiej początkujących kasjerów niż rząd nauczycieli.

Obecnie obowiązujące stawki na początek pracy w szkolnictwie nie mają podejścia do pensji w Biedronce czy Lidlu dla dopiero co zatrudnionych pracowników. Różnica między wypłatą początkującego kasjera w Lidlu (4200 zł brutto) a płacą początkującego nauczyciela zarabiającego wedle minimalnych stawek (3690 zł brutto) to ponad 500 zł. Nawet jeśli jednak nauczyciel dorobił się poziomu nauczyciela dyplomowanego i zarabia 4550 zł brutto, to po dwóch latach pracy w Lidlu kasjer przebija go nawet zarabiając dolną stawkę z widełek pensji, czyli 4600 zł brutto - czytamy w artykule.