Dyskonty w Polsce. Ile zarobiły w pandemii Biedronka, Lidl, Aldi?

Jak radziły sobie w pandemii największe sieci handlowe działające na polskim rynku? Pod lupę warto wziąć dyskonty - zwłaszcza, że 3 na 4 Polaków po codzienne zakupy spożywcze kieruje się właśnie do nich.





3 na 4 Polaków po codzienne zakupy spożywcze kieruje się do dyskontu/ fot. Shutterstock

Polacy kochają dyskonty

Porównujemy wyniki Biedronki, Lidla, Aldi i Netto.

Biedronka

Jeronimo Martins Polska podaje w raporcie za ubiegły rok, że wzrost sprzedaży połączony z korzystniejszą ofertą sprzedażową, zarządzaniem promocjami i ofertą artykułów niebędących w stałym asortymencie, dyscypliną operacyjną oraz dbaniem o wydajność pomogły złagodzić zwiększone koszty związane z pandemią, co umożliwiło w 2020 roku osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie 6,92%. EBITDA wygenerowana przez spółkę w 2020 wzrosła o 9,9% do wartości 4,23 mld zł. W roku finansowym 2020 spółka odnotowała przychody operacyjne na poziomie 61.287.886.412 zł.

Biedronka posiadała na koniec roku 82 sklepy o mniejszym formacie. Od początku roku spółka kontynuowała realizację projektu kas samoobsługowych w swoich sklepach, kończąc 2020 rok z ponad 1100 sklepami (około 3750 kasami) oferującymi tę alternatywę.

Lidl

Światowy obrót Grupy Schwarz, do której należy m.in. Lidl, w roku obrotowym 2019/2020 wyniósł ok. 113,3 mld euro.

Jeśli chodzi o Lidl Polska sp. z o.o (prowadzenie centrali) przychody ze sprzedaży wyniosły 212 114 tysięcy złotych. Suma bilansowa to 182 134 tysiące złotych, a kapitał własny na dzień 28 lutego 2021 roku. Zysk netto to 14 026 469 zł.

Lidl w Polsce prowadzi obecnie ok. 760 sklepów i 11 własnych regionalnych centrów dystrybucji. Sieć zatrudnia 22 003 pracowników.

Aldi

Rachunek zysków i strat spółki Aldi za 2020 rok przedstawia się następująco: przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 1.764.576.824,98 zł. W związku z wykazaniem przez spółkę podatku odroczonego w ostateczności strata netto w 2020 roku wyniosła 169.812.589,10 zł.

W roku 2021 spółka zamierza kontynuować swoją działalność i prowadzić dalszą ekspansję na rynku polskim. ALDI w Polsce posiada 183 sklepy i zatrudnia blisko 3500 pracowników. Pod koniec roku ma ruszyć sklep nr. 200.

Netto

W 2020 roku spółka Netto wygenerowała zysk netto w wysokości 124.690 tys. zł. Przychody firmy wzrosły z 3,5 mld zł w 2019 r. do 3,88 mld zł w 2020 roku. Firma zamknęła rok sumą bilansową 2,85 mld zł i zmniejszenie środków pieniężnych o 3,95 mln zł. Firma otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 17 434 263,32 zł.

W 2020 r. sieć Netto powiększyła się z 380 do 394 sklepów. Spółka wciąż zamierza aktywnie inwestować na polskim rynku. Przypomnijmy, ze firma przejmuje sklepy to sieci Tesco, która zdecydowała się opuścić nasz kraj.