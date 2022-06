Dyskryminacja kobiet w Kauflandzie? Sieć tłumaczy się po kontroli PIP

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 23-06-2022, 13:37

Trwa spór między Wolnym Związkiem Zawodowym Jedność Pracownicza a siecią Kaufland. Związkowcy zarzucają pracodawcy dyskryminowanie płacowe kobiet korzystających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

WZZ Jedność Pracownicza protestuje przeciwko dyskryminacji płacowej kobiet w Kauflandzie/ fot. WZZ Jedność Pracownicza

Wolny Związek Zawodowy Jedność Pracownicza zarzuca sieci Kaufland dyskryminowanie kobiet.

Jak twierdzą związkowcy, pracownice Kauflandu, które przechodzą na urlopy macierzyńskie lub wychowawcze, otrzymują niższe wynagrodzenie od pracowników, którzy z nich nie korzystają.

Kontrola PIP w jednym z marketów potwierdziła te tezy, jednak Kaufland zaprzecza i przesłał do inspekcji pracy swoje stanowisko.

Dyskryminacja kobiet w Kauflandzie?

„Od wielu miesięcy alarmujemy o sytuacji w marketach Kaufland, gdzie dostrzegliśmy systemową dyskryminacja kobiet” – napisali do naszej redakcji przedstawiciele związku. Jak opisują, pracownice, które przechodzą na urlopy macierzyńskie lub wychowawcze otrzymują niższe wynagrodzenie od pracowników, którzy z nich nie korzystają.

Dzieje się to na skutek przyjętego modelu podnoszenia wynagrodzeń, który pomija osoby nieobecne w pracy w momencie przyznawania podwyżek. Gdy kobieta wraca do pracy po urlopie, nie uzyskuje wynagrodzenia tak samo wysokiego, jak gdyby była w pracy i obejmowały ją podwyżki. Nie dość, że wynagrodzenie to jest niższe, to jeszcze nigdy nie jest w stanie „dogonić” pozostałych osób. Przez fakt macierzyństwa kobieta trwale odstaje swoim wynagrodzeniem, przez wiele lat od osób, które wykonują identyczną pracę - tłumaczą przedstawiciele WZZ Jedność Pracownicza.

Czy Kaufland narusza Kodeks Pracy?

Jak dodają, narusza to przepisy Kodeksu pracy, które w art. 18(3c) § 1 stanowią, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. „Wynagrodzenie nie jest więc elementem osobistego przywileju, nie można inaczej określać wynagrodzeń niż przez pryzmat ciężaru i jakości pracy pracownika. Mówiąc wprost – jeśli spełniam takie same oczekiwania kwalifikacyjne, robię to samo lub porównywalne rzeczy, to mam prawo do takiego samego wynagrodzenia. Gwarantują to przepisy prawa polskiego i unijnego, które już prawie 20 lat temu Polska przyjęła” – komentuje związek zawodowy.

To rozpoczęło spór z pracodawcą, który z czasem zaczął przybierać na sile a zakończył się kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy i przyznaniem racji pracownikom. Sieć jednak korzystając z prawa do złożenia własnych wyjaśnień po kontroli oczekuje teraz na ich rozpatrzenie.

„Zaczęliśmy od prób dialogu z pracodawcą. Tłumaczyliśmy, pokazywaliśmy, argumentowaliśmy. I nic. Pracodawca, jak zawsze, twierdzi że nie łamie prawa, że wszystko jest w porządku, bo gdy ktoś wraca z urlopu macierzyńskiego to nie ma pogorszonych warunków wynagradzania w stosunku do tych, które miał przed urlopem. Do tego jednak, że w międzyczasie wszystkim warunki się poprawiły, a tej osobie już nie, pracodawca nie chciał się odnieść. Protestowaliśmy więc. Uruchomiliśmy procedurę sporu zbiorowego, aby prowadzić ustawowe rokowania, ale pracodawca cały czas stara się to sabotować” – opisują przedstawiciele związku.

Kontrola PIP wstępnie potwierdziła nierówności w Kauflandzie

W maju związkowcy założyli pod siedzibą Kauflandu we Wrocławiu „szare miasteczko”, w którym jednym z motywów była dyskryminacja płacowa kobiet. Jednak to także nie przyniosło skutku. „Przełom przyniosła zainicjowana przez nas kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. W pierwszym z kontrolowanych marketów w Dęblinie inspekcja sprawdziła wynagrodzenia pracowników. Potwierdziły się nasze zarzuty” – piszą przedstawiciele pracowników Kauflandu.

Jak opisują, PIP krok po kroku sprawdzała: czy w wynagrodzeniach pracowników istnieje nierówność, z czego ona wynika, kiedy pracownice korzystały z urlopów rodzicielskich i jak przełożyło się to na wzrost ich wynagrodzenia. „Wniosek z kontroli jest jasny – potwierdzenie dyskryminacji płacowej osób korzystających z uprawnień rodzicielskich. Dyskryminacja w Kaufland to nie tylko nasze stanowisko, to wniosek z oficjalnej kontroli państwowego organu nadzoru nad warunkami pracy – PIP. Co dalej? Kaufland ma szansę wyjść z twarzą z tej sytuacji. Przeprosić pracowników, przyznać się do błędu, wyrównać różnice w wynagrodzeniu za 36 miesięcy wstecz, zapłacić od tego odsetki i podnieść wynagrodzenia dyskryminowanym kobietom” – domagają się pracownicy.

Kaufland odpowiada na zarzuty o dyskryminację

Jak do formułowanych zarzutów i oczekiwań odnosi się sieć Kaufland? Tłumaczy, że pismo, które otrzymali związkowcy od PIP nie jest ostatecznym protokołem pokontrolnym, bo sieć przedstawia teraz swoje argumenty, które także muszą być wzięte pod uwagę.

„Odnosząc się do zarzutów WZZ „Zmiana – Jedność Pracownicza” pragniemy podkreślić, że wszyscy pracownicy Kaufland pracują na tych samych, ściśle określonych zasadach. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek dyskryminacji. Kobiety, które po urodzeniu dziecka wracają do pracy, mają możliwie elastyczny grafik dostosowany do ich potrzeb, wyprawkę dla maluszka, a także możliwość objęcia dziecka prywatną opieką medyczną. Wynagrodzenie w naszej firmie nie jest zależne od płci, a wyłącznie od kwalifikacji i doświadczenia, które osoba zatrudniona zdobywa, pracując na określonym stanowisku. Każdy pracownik, który wraca do pracy po dłuższej przerwie, np. wynikającej z urlopu rodzicielskiego, ma zagwarantowane to samo stanowisko i takie same warunki zatrudnienia jak w momencie pójścia na urlop, z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzenia mających miejsce w międzyczasie dla jego stanowiska pracy” – tłumaczy Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Kaufland przesłał do PIP swoje zastrzeżenia

Pismo skierowane przez Państwową Inspekcję Pracy do przedstawicieli organizacji związkowej nie stanowi ostatecznego protokołu z kontroli przeprowadzonej w jednym z marketów Kaufland. Po otrzymaniu wstępnego protokołu kontrolnego, zgodnie z przysługującym nam prawem, przesłaliśmy stanowisko sieci Kaufland odnoszące się do zawartych w nim ustaleń. Obecnie czekamy na ustosunkowanie się Państwowej Inspekcji Pracy do naszych zastrzeżeń - zapowiada Maja Szewczyk.

Jednocześnie sieć zapowiada, że jest cały czas otwarta na rozmowy ze stroną społeczną. „Zachęcamy przedstawicieli Związku Zawodowego WZZ „Zmiana – Jedność Pracownicza” do podjęcia konstruktywnego dialogu” – konkluduje dyrektor komunikacji korporacyjnej w Kauflandzie.