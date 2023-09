Handel

Dystrybutor żywności inwestuje w Wielkopolsce. "To kolejny etap rozwoju"

Autor: op. AT

Data: 25-09-2023, 15:24

Firma WPIP rozpoczęła w Wielkopolsce budowę hali magazynowej do przechowywania produktów spożywczych z chłodnią oraz budynku socjalno-biurowego. Inwestorem jest spółka Index Food & Wine, należąca do Grupy MJG. Powierzchnia kompleksu to 3,5 tys. m kw.