21 stycznia obchodzimy Dzień Babci. Dzień później swoje święto ma dziadek. Nasze autorytety w wielu kategoriach. Jedną z nich, zwłaszcza wśród babć, będzie z pewnością jedzenie i kuchnia. Idąc w tym kierunku postanowiliśmy przypomnieć wielkie role babć i dziadków w reklamach marek z sektora FMCG.

Najlepsze reklamy marek spożywczych z babcią i dziadkiem w roli głównej / fot. unsplash

Babcia robi kanapki w McDonald’s …

Jak wiadomo, każde jedzenie przygotowane przez babcie smakuje najlepiej. Tym tropem poszedł McDonald’s, który jedną ze swoich kanapek postanowił przygotować według babcinego przepisu... W ten sposób powstał McMuffin z twarożkiem i rzodkiewką, który wzbogacił ofertę śniadaniową globalnego koncernu, a sama babcia, czyli wielki autorytet w kuchni, uczyła śniadań w popularnym „Maku”. Czy babcia odnalazła się w tej roli w sieci fast food? Zobaczcie sami!

… a twarożek do kanapek obowiązkowo z Piątnicy, no bo skąd?

Babcine przepisy w swoich produktach postanowiła wykorzystać również OSM Piątnica, która do kompanii swoich produktów zaprosiła sympatyczną babcię Eugenię, autentyczną mieszkankę Podlasia.

Kampania Piątnicy objęła trzy spoty z babcią Eugenią w roli głównej, która zachwalała mleczne produkty pochodzące z polskiej wsi. Co prawda, w reklamach nie ma o tym mowy, ale i tak wszyscy dookoła wiedzą, że najlepsze mleko jest właśnie z polskiej wsi, a dokładnie prosto od krowy. Głęboko wierzymy, że babcia Eugenia z pewnością by to potwierdziła.

Najlepsze cukierki zawsze od dziadka

Ręki sobie uciąć nie damy, ale zapewne większość z Was zna na pamięć monolog z reklamy cukierków Werther’s Original, w której dziadek wspomina swojego pierwszego zjedzonego cukierka, a którego dostał właśnie od swojego dziadka. Być może trochę to zawiłe, niemniej reklama ta wzruszała w latach 90. jak mało co. Ba! Nadal wzrusza. A tych, którzy nie pamiętają kultowej reklamy mlecznych cukierków, zachęcamy do obejrzenia filmu poniżej. Koniecznie przy tym sięgnijcie po cukierka, najlepiej po „Wertersa”.

Herbata Saga idealnie komponuje się z grzybami

Swego czasu producenci herbaty Saga przygotowali serię reklam utrzymanych w klimacie rodzinnym, z dziadkiem w roli głównej. W jednej z nich wspomniany dziadziuś mylnie kojarzył śpiew ptaków z konkretnymi gatunkami, zaś trafnie skojarzył dźwięk gwiżdżącego czajnika z herbatą Saga.

Z kolei w innej z reklam dziadek wspólnie z dziećmi i wnukami wybrał się na jakże popularne w naszym kraju grzybobranie. I chociaż zdobycze nie były zbyt okazałe, to Saga na świeżym powietrzu w lesie smakowała wybornie.

Najlepsze zakupy na stacji Statoil

Bardzo cieszy nas, że jedną z kategorii w naszym portalu są stacje paliw. Dzięki temu w zestawianiu reklam z babcią i dziadkiem w roli głównej mogła znaleźć się jedna z najlepszych reklam sprzed prawie 3. dekad. Reklama z babcią robiącą zakupy i tankującą na stacji Statoil pochodzi z początku lat 90. Wówczas sieć paliw Statoil zadebiutowała w kraju nad Wisłą.

Warto dodać, że stacje Statoil były pierwszymi stacjami paliw w Polsce, na których można było zjeść hot-doga lub inną przekąskę. Obecnie stacji z logo Statoil już nie spotkamy w Polsce. Pozostały jedynie wspomnienia i cudowna reklama, która bawi wyśmienicie.

Dzień Babci i Dziadka przez cały rok

W ostatnich latach relacje na linii babcia, dziadek i wnukowie w swoich świątecznych reklamach mocno podkreślało Allegro. Jak wiadomo święta, to czas miłości, dobroci i wzruszeń. I takie też są reklamy Allegro, w których widzimy te piękne uczucia i więzi pomiędzy dziadkami a wnukami.

Według amerykańskich naukowców kilkanaście godzin w tygodniu spędzone w towarzystwie najmłodszych członków rodziny poprawia stan zdrowia i samopoczucie dziadków. Pamiętajmy o tym, nie tylko w święta, Dzień Babci i Dziadka, ale przez cały rok.

