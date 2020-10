Dzień Chleba: Jakie pieczywo smakuje klientom Biedronki mieszkającym w różnych regionach Polski?

Spożywanie pieczywa to jedna z naszych kulinarnych tradycji i silnie zakorzeniony zwyczaj. Od początku 2020 roku klienci Biedronki kupili ponad 324 miliony kajzerek i ponad 83 miliony sztuk chleba pszenno-żytniego. Popularnością cieszą się też bułki poznańskie, które wybierane były prawie 72 miliony razy. Klienci kochają chleby rodzinny i słowiański, których to kupili odpowiednio ponad 9,5 miliona oraz 6,7 miliona.

- Biedronka jest największą siecią sklepów w Polsce, dopasowuje jednak swoją ofertę do regionalnych preferencji klientów. Ważne jest dla nas, by każdy mógł znaleźć swój ulubiony rodzaj pieczywa na półkach naszej sieci – bez względu czy jest to pieczywo pakowane, wypiekane na miejscu czy dostarczane przez lokalne piekarnie - mówi Michał Szajewski, kupiec odpowiedzialny za pieczywo regionalne w sieci Biedronka.

Trzy składniki – tyle wystarczy do produkcji prawdziwego pieczywa. Są nimi woda i mąka, z których przygotowuje się zakwas oraz sól. Przepis jest prosty jednak efekty mogą się wielce różnić. Chleb przyjmować może różne formy, każdy może znaleźć dokładnie taki jaki mu odpowiada. Zapraszamy na podróż po smakowej mapie Polski!

Mapa polskich smaków

Mieszkańcy Podlasia na przykład chętnie wybierają pieczywo żytnie i kwaśne, zwykle foremkowe. Chleb sprzedawany zwykle jest bez posypki, chociaż posypka z ziarnami jest popularna na chlebach specjalnych. Na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego dominuje pieczywo żytnie, ciężkie i kwaśne. Im bardziej na zachód tym popularniejsze są chleby mieszane żytnio-pszenne z co raz większym udziałem mąki pszennej.

pomorze zachód.jpg

Mieszkańcy Krainy Wielkich Jezior preferują bardziej posypkę z ziaren niż z mąki. Pieczywo sprzedawane na Pomorzu jest zwykle lekkie, mieszane, bez posypki z mąki. Tradycyjne dodatki to maślanka, smalec i ziemniaki. Z kolei pomorzanie zachodni wybierają zwykle wypieki mieszane, popularne są tutaj miękkie chleby. W przeciwieństwie do wschodniej części Pomorza preferowana jest tu posypka z mąki. Ponadto chętnie spożywane jest pieczywo wieloziarniste, ale nie ciężkie.

podkarpacie lubelszczyzna.jpg

Ślązacy sięgają głównie po pieczywo pszenno-żytnie. Bułki i chleby, które trafiają na ich stoły często zawierają ziarna. Najpopularniejsze w tym regionie jest pieczywo miękkie z delikatną skórką.

Na Podkarpaciu króluje miękkie pieczywo pszenne. Preferowane są tutaj lekkie, nie zbite chleby ziarniste. Pieczywo drobne lądujące w koszykach zakupowych to również głównie wypieki pszenne i lekkie. W Lubelskiem z kolei klienci Biedronki wybierają pieczywo cięższe, kwaśne i żytnie pieczywo posypane mąką. Produktem typowo regionalnym jest cebularz.

