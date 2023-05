Od czwartku 18 maja w sklepach sieci Lidl dostępna będzie szeroka oferta zabawek i produktów na Dzień Dziecka. Niektóre promocje będą obowiązywały tylko jeden dzień.

Prezenty na Dzień Dziecka w Lidlu; fot. shutterstock.com

Sieć Lidl Polska przygotowała szeroki wybór zabawek. Z Kartą Dużej Rodziny zabawki, książki oraz odzież i obuwie dziecięce lub młodzieżowe marek Lupilu i Pepperts są dostępne 10% taniej.

Dzień Dziecka w Lidlu. Kultowe zabawki w promocyjnych cenach

Jedynie w czwartek, 18 maja będzie można kupić zestawy klocków Lego o 10 zł taniej! W zależności od wybranego będą kosztować: 39,99 zł1, 59,90 zł lub 29,99 zł.

Inną propozycją są laleczki L.O.L z akcesoriami, które od czwartku do soboty będzie można kupić 20 zł taniej. Jeden zestaw będzie kosztował jedyne 79 zł.

W cenie 34,95 zł będzie można kupić również Disney Princess lalkę baletnicę.

Natomiast dla fanów superbohaterów rodem z komiksów i kultowych filmów sieć Lidl Polska przygotowała maskotki z serii Marvel (39,99 zł/1 szt.). Kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne rozwiną niezwykle zestawy Pluszki-Kłębuszki EPEE (od 29,99/1 zestaw), dzięki którym można stworzyć własnego pluszowego zwierzaczka lub słodki deser.

Czas spędzony wspólnie z rodziną umilą gry planszowe GRANNA (od 22,99 zł/1 zestaw) oraz puzzle CzuCzu (15,99 zł/1 zestaw). W ofercie znajdziemy również rysowanki-zmazywanki CzuCzu (22,99 zł/1 zestaw).

Lidl. Zabawki na świeżym powietrzu

Sieć Lidl Polska przygotowała m.in.: piaskownicę Playtive w supercenie za jedyne 119 zł/1 zestaw, zestaw zabawek do piaskownicy Playtive (14,99 zł/1 zestaw), a także łopatki do piasku z bohaterami bajek Wader (14,99 zł/1 szt.).

Inną propozycją, która doskonale sprawdzi się podczas beztroskich chwil spędzanych na świeżym powietrzu są pojazdy do zabawy Wader (59,90 zł/1 szt.). Do wyboru: wywrotka z zestawem do gry w kręgle, wóz strażacki z wysuwaną drabiną i strumieniem wody oraz betoniarka z ruchomą gruszką.

W nowej ofercie można znaleźć łatwy w montażu namiot z tunelem Playtive (79,90 zł/1 zestaw). Wiele radości dostarczy również zakup gokartu dla dzieci Playtive, dostępnego w promocyjnej cenie 299 zł/1 szt., czyli aż 100 zł taniej. Przy szaleństwach w ogrodzie doskonale sprawdzą się inne propozycje od firmy Playtive w tym m.in.: huśtawka lub lina do wspinania (39,99 zł/1 szt.), zabawka - zraszacz (29,99 zł/1 zestaw), urządzenie do baniek mydlanych (44,99 zł/1 zestaw).

Do zabawy w małego szpiega przyda się zestaw 2 krótkofalówek dla dzieci Silvercrest (119 zł/1 zestaw). Z kolei aspirującym małym piosenkarzom Lidl oferuje mikrofon do karaoke 5 W Lenco w kształcie misia (119 zł/1 zestaw), którego uszy zmieniają kolor w rytm muzyki.

Sieć Lidl nie zapomniała również o starszych dzieciach – specjalnie dla nich przygotowała dron zdalnie sterowany, który od czwartku do soboty będzie można kupić w promocyjnej cenie – 30 zł taniej, czyli za 169 zł/1 zestaw.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl