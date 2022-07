Dzień hot doga w Żabce. Najpopularniejsza przekąska za 2,99 zł

Autor: AK

„Król jest tylko jeden i ma swoje święto! Wskakuj do Żabki na ucztę z okazji Dnia hot doga i zgarnij go za 2,99 zł przy zakupach za min. 10 zł!” – zachęca sieć.

Z okazji światowego dnia hot doga Żabka przygotowała promocję/ fot. facebook.com/zabkapolska

Światowy Dzień hot doga

Światowy Dzień hot doga obchodzony jest od ponad 100 lat 4 lipca, czyli w Święto Niepodległości USA. Początek wydarzeniu dał konkurs jedzenia hot dogów, który odbył się z okazji obchodów Święta Niepodległości w Nowym Jorku w 1916 roku.

Dziś konkursy jedzenia hot dogów stały się wydarzeniami, na które ściągają w USA tłumy widzów i sponsorów. Powstały nawet ligi „zjadaczy” hot dogów, którzy zajęcie traktują poważnie i na nim zarabiają.

Promocja na hot dogi w Żabce

Choć w Polsce święto nie cieszy się taką popularnością, to sieć Żabka postanowiła wykorzystać je do ściągnięcia do sklepów klientów. Popularne hot dogi kupić można 4 lipca za 2,99 pod warunkiem dokonania zakupów na minimum 10 zł.

W ofercie dostępne są klasyczne hot dogi z parówką z szynki, z kabanosem, parówką bez mięsa, ale także np. ser dogi i keb dogi. Jeden klient może zakupić maksymalnie 3 hot dogi. Oferta obowiązuje tylko 4 lipca do zamknięcia sklepów lub do czasu wyczerpania się asortymentu.