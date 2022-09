Dzień Kawy 2022. Lidl ma kilka propozycji

Autor: oprac. JS

Data: 22-09-2022, 15:01

29 września świętujemy Dzień Kawy. Z tej okazji Lidl Polska przygotował ofertę, w ramach której będzie można kupić m.in. ekspres do kawy, spieniacz do mleka oraz elektryczny młynek do kawy.

Dzień Kawy w Lidlu. Co przygotowała sieć? Fot. shutterstock

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dzień Kawy przypada 29 września

Chodź Dzień Kawy przypada 29 września, to Lidla Polska zaczyna świętowanie już tydzień wcześniej. W czwartek 22 września do sklepów trafi ekspres do kawy marki PHILIPS z serii Home Barista. Urządzenie o mocy 1500 W ma intuicyjne menu, obsługiwane za pośrednictwem dotykowego ekranu, a także wysokiej jakości ceramiczne młynki z 12-stopniową regulacją – trwałe i precyzyjne. W trosce o gusta użytkownika, ekspres został wyposażony także w funkcję „Moja Kawa”, dzięki której urządzenie zapamiętuje wcześniejsze ustawienia dot. intensywności i ilości napoju, oraz wygodny system przypominający o konieczności odkamieniania. Sprzęt będzie oferowany w okazyjnej cenie, wynoszącej 1199 zł za 1 zestaw.

Akcesoria do kawy w Lidlu

W ofercie Lidla znalazły się również takie akcesoria jak: spieniacz do mleka marki SILVERCREST, za który będzie trzeba zapłacić 119 zł za 1 zestaw. Do kupienia będzie także elektryczny młynek do kawy marki SILVERCREST w cenie 49,99 zł / 1 zestaw oraz specjalne szklanki termiczne (34,99 zł / 1 zestaw),