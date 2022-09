Dzień Kawy w Lidlu. Co przygotowała sieć?

Autor: oprac. JS

Data: 24-09-2022, 10:31

29 września świętujemy Dzień Kawy. Z tej okazji Lidl Polska przygotował ofertę, w ramach której będzie można kupić m.in. ekspres do kawy, spieniacz do mleka oraz elektryczny młynek do kawy.

Dzień Kawy w Lidlu. Co przygotowała sieć? Fot. shutterstock