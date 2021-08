Dzień Polskiej Żywności: sukces w kraju i na rynkach światowych

Ideą Dnia Polskiej Żywności jest zwrócenie uwagi na rodzime artykuły spożywcze i ich polskich producentów oraz dostawców surowców.

Dzień Polskiej Żywności: Konsumenci doceniają jej jakość, fot. shutterstock

Dzień Polskiej Żywności promuje bogatą ofertę polskich producentów z branży spożywczej. Polskie święto zainicjowane zostało w 2013 roku przez organizatorów Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego "Doceń polskie".

Polscy konsumenci doceniają jakość rodzimej żywności. Jak podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dla siedmiu na dziesięciu Polaków zachętę do zakupu danego produktu stanowi fakt, że pochodzi on z Polski. Co więcej, połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje podczas zakupów w sklepach z artykułami rolno-spożywczymi.

Surowce pochodzące z Polski

Coraz bardziej świadomi konsumenci zwracają uwagę nie tylko na skład produktów. Ważne jest także to, kto jest ich producentem, a także skąd pochodzą surowce użyte do ich przygotowania. Jednym z powodów jest chęć wspierania polskiej gospodarki i polskich firm, ale równie istotna jest dobra jakość tych produktów.

– To, co teraz stało się modne – lokalność i polskość – dla nas jest naturalne i stanowi część DNA naszej firmy. Wyraźnie widać, że produkty wytwarzane w Polsce, przez rodzimych producentów są coraz bardziej popularne wśród konsumentów. Obok argumentów takich jak wspieranie gospodarki czy lepsza jakość tych wyrobów wydaje się, że równie ważny jest element wartości i misji, z jakim utożsamiamy polskie marki. Chętniej sięgamy po produkty, które są w stanie dać nam coś więcej: szukamy emocji, przynależności, historii. W przypadku produktów z zielonym listkiem, który od lat widnieje na opakowaniach naszych wyrobów, jest to przyjemność, smak, aromat, ale także przypomnienie ciepła rodzinnego domu i beztroskich czasów dzieciństwa. Tworząc ofertę i komunikację naszej marki wiemy, że musimy zrealizować to oczekiwanie – i dlatego od lat stawiamy na surowce pochodzące z Polski, często z określonych rejonów, pozyskiwane od sprawdzonych dostawców – podkreśla Anna Sambor, dyrektor marketingu „Herbapol-Lublin” S.A.

Tradycja i jakość

Polacy chętnie wybierają krajowe sezonowe owoce czy warzywa. Zwiększające się upodobanie do polskich produktów powoduje, że krajowi producenci – działający również na skalę światową – stale się rozwijają i poszerzają swoje oferty. Niezmiennym priorytetem jest dla nich przy tym tradycja i jakość. Przykładem firmy idącej tym nurtem jest działający w Łowiczu Zakład Agros Nova. Jego siłą są przede wszystkim warzywa i owoce pochodzące od lokalnych dostawców i rolników, z których każdego dnia powstają smaczne produkty.

- Dzień Polskiej Żywności przypadający na koniec sierpnia to idealny pretekst, aby przypomnieć sobie, jak wiele smacznych produktów powstaje w Polsce – zwrócenie uwagi na to święto pozwala również kształtować więź ze środowiskiem lokalnym. Należy mieć na uwadze, że wysokie walory smakowe i jakościowe polskich produktów to nie wszystko. Warto pamiętać, że wybierając rodzime produkty, przyczyniamy się do wsparcia lokalnych dostawców i rolników - informuje polski Zakład Agros Nova.

Sieci handlowe stawiają na polskie produkty

Sieci handlowe działające na terenie Polski wielokrotnie podkreślają, że większość produktów przez nich sprzedawanych pochodzi z naszego kraju.

Jedną z wielu takich sieci jest Lidl, który od samego początku swojej działalności współpracuje z polskimi dostawcami. Sprzedaż artykułów spożywczych od polskich producentów stanowi ponad 70 proc. obrotu sieci.

– Dla Lidl Polska bardzo ważne jest, aby na co dzień współpracować z polskimi dostawcami. Chcemy, by w naszych sklepach klienci mieli dostęp do szerokiej oferty polskich warzyw i owoców. Obecnie w sklepach oferujemy łącznie kilkaset produktów oznaczonych symbolem „Produkt polski”. Cieszymy się, że dzięki naszej współpracy polscy dostawcy mogą się rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy, a nasi klienci mają szeroki wybór takich produktów – komentuje Piotr Rogowski, Członek Zarządu Lidl Polska.

Polska żywność od lokalnych producentów

Sieci handlowe starają się doceniać nie tylko duże ogólnopolskie firmy spożywcze, ale również lokalnych i regionalnych producentów żywności. W asortymencie sieci Aldi jest ponad 1200 produktów oznaczonych logotypem z biało-czerwoną flagą, kupowanych po sąsiedzku od lokalnych producentów.

- Od lat kupujemy po sąsiedzku, od lokalnych gospodarzy, a oni odwdzięczają się nam produktami, które są zawsze świeże i zawsze najwyższej jakości. Robimy to, bo wiemy jak ważne jest, by nasi klienci na półkach sklepowych mogli znaleźć różnorodność i jakość – mówi Przemysław Nowak, Dyrektor Pionu Zarządzania Kategoriami w Aldi Polska.

Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR podkreśla, że wraz z naszymi dostawcami niezależni detaliści budują polską gospodarkę i zapewniają dobre, solidne zatrudnienie wielu osobom.

– Widzimy wiele synergii z naszymi lokalnymi producentami, a jednym z nich jest nasza podstawowa wartość „Rodzina”. Wielu producentów to firmy rodzinne i wierzymy, że współpracując z nimi wszyscy odniesiemy sukces – mówi prezes Wasz Sklep SPAR.

Sieć SPAR promowała także polskich producentów w akcji „Kupuj polskie w SPAR. Wybierz jakość”, która obejmuje szeroki wybór pakowanych mięs i wędlin, mąki, pierogi, herbaty czy dżemy.

Również PSH Lewiatan stawia na potencjał polskich regionalnych dostawców i rolników. – Nasza sieć od ponad roku prowadzi projekt "Wybieram lokalne", wspierający produkty pochodzące od regionalnych producentów i dostawców. Tworząc ofertę naszych sklepów zlokalizowanych w regionie Opolszczyzny i Dolnego Śląska, gdzie kuchnia tradycyjna cieszy się dużą popularnością staraliśmy się wykorzystać potencjał najbliższej okolicy – mówi Adrian Damski, Prezes Zarządu Spółki Regionalnej Lewiatan Opole.

Polskie produkty rolno-spożywcze mają odbiorców w 192 krajach

Nie tylko polscy konsumenci doceniają naszą żywność. Warto bowiem zwrócić uwagę, że Polska jest czołowym producentem żywności z dużą nadwyżką netto eksportu nad importem, a wolumen wysyłanych w świat produktów spożywczych i ich wartość budzi podziw, co roku przyrastając.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski od stycznia do czerwca 2021 r. (w porównaniu z tym samym okresem roku 2020) wzrosła o 5,3% do 17,6 mld EUR.

- Wzrost eksportu był wynikiem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrym przygotowaniem krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującym się popytem na polskie produkty na rynku międzynarodowym - tłumaczy resort rolnictwa.

- Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Krajowe produkty rolno-spożywcze znalazły odbiorców w 192 krajach na wszystkich kontynentach, co świadczy o dywersyfikacji kontaktów handlowych nawiązywanych przez krajowych przedsiębiorców. Ponad 70% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych uzyskano ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej - informuje MRiRW.

Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 12,6 mld EUR, co oznaczało wzrost o 6,8% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Największe przychody z eksportu uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (4,3 mld EUR), Francji i Niderlandów (po 1 mld EUR), Włoch (0,95 mld EUR) i Czech (0,7 mld EUR).

Do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości ponad 5 mld EUR – najwięcej do Wielkiej Brytanii (1,4 mld EUR), na Ukrainę (0,4 mld EUR), do Arabii Saudyjskiej (0,3 mld EUR), Rosji (0,3 mld EUR) i USA (0,3 mld EUR).

Eksportujemy głównie mięso, ziarno zbóż i przetwory

- W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne (3,2 mld EUR), w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (2,3 mld EUR), tytoń i wyroby tytoniowe (2 mld EUR), produkty mleczne (1,3 mld EUR), cukier i wyroby cukiernicze (1,2 mld EUR) oraz ryby i przetwory rybne (1,2 mld EUR) - wymienia MRiRW.

Import towarów rolno-spożywczych był o ponad 3% wyższy niż przed rokiem, osiągając 11,8 mld EUR. Od stycznia do czerwca 2021 r. w porównaniu do roku ubiegłego polski eksport towarów rósł w tempie szybszym od importu, co skutkowało 9,8% wzrostem dodatniego salda wymiany handlowej, które wyniosło 5,8 mld EUR.