1 listopada obchodzimy Wszystkich Świętych, natomiast 2 listopada jest Dzień Zaduszny. Czy wtedy zrobimy zakupy?

Dzień zaduszny. Czy sklepy są otwarte 2 listopada? Fot. shutterstock

Dzień zaduszny - co to za święto?

Dzień Zaduszny obchodzi się 2 listopada. Co to za święto? W Kościołach łacińskich jest to obchód liturgiczny poświęcony zmarłym, treściowo połączony z poprzedzającą go uroczystością Wszystkich Świętych.

Zaduszki zbiegają się zazwyczaj z ludowymi uroczystościami ku czci zmarłych, wywodzącymi się z wierzeń pogańskich lub obrzędowości przedchrześcijańskiej.

W doktrynie Kościoła katolickiego Dzień Zaduszny jest wyrazem przekonania o obcowaniu świętych, zmartwychwstaniu ciał, życiu wiecznym oraz skuteczności modlitwy wstawienniczej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sklepy otwarte 1 listopada 2022. Gdzie zrobimy zakupy we Wszystkich Świętych 2022?

Czy w dzień zaduszny sklepy są otwarte?

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. W Polsce jest to dzień wolny od pracy i wtedy większość sklepów jest zamknięta. Inaczej jest w Dzień Zaduszny, który jest zwykłym roboczym dniem. Tego dnia uczniowie idą do szkoły, a pracownicy do pracy. Dlatego wszystkie sklepy są otwarte i można w nich zrobić zakupy.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl