E-commerce ma ogromne perspektywy rozwoju - debiut Allegro to potwierdza!

Allegro biło wszelkie rekordy. Najpierw, na etapie zapisów na akcje, średnia stopa redukcji dla zleceń kupna złożonych przez inwestorów detalicznych wyniosła około 84,85 proc. W dniu debiutu akcje podrożały o 51,2 proc., do 65 zł wobec ceny w pierwszej ofercie publicznej ustalonej na 43 zł.

Po bardzo udanym debiucie, Allegro od razu stał się największą spółką notowaną na warszawskim parkiecie. Już kilka dni późnej, po sesji 14 października, weszło w skład indeksu największych spółek giełdowych WIG20, obok takich firm jak PKO BP, PKN Orlen, KGHM, czy PZU. To nie wszystko, w dniu 27 października, w czasie sesji wycena Allegro przekroczyła 100 mld zł, co jest ewenementem w historii GPW.

Co to wszystko oznacza dla sektora e-commerce w Polsce? - To największy debiut giełdowy od lat. Eksperci spodziewali się wzrostów notowań po wielkim sukcesie oferty publicznej, jednak początek sesji przeszedł najśmielsze oczekiwania. Moim zdaniem, debiut Allegro pozytywnie zweryfikował polski sektor e-commerce. Powiem dalej - jestem pewna, że zainspirował pozostałych graczy e-commerce działających na naszym rynku do wejścia na GPW – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby.

