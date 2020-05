E-commerce na EEC Online: Nie ma powrotu do normalności, jest nowa rzeczywistość

W dyskusji wzięli udział: Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu ds. finansowych i rozwoju Żabka Polska, Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP, Grzegorz Wachowicz, dyrektor ds. handlu i marketingu RTV EURO AGD, Damian Zapłata, Chief Commercial Officer, członek zarządu Allegro.

Tomasz Blicharski z Żabka Polska powiedział, że w ramach swojej strategii firma od kilku lat mocno inwestowała w technologie. - W ramach tego filaru strategii zdecydowaliśmy się przyspieszyć i wprowadzić dwie usługi: click & collect oraz home delivery. Uslugi sa na razie w fazie pilotażu i są dostępne w kilkuset placówkach w kilku miastach – zdradził Tomasz Blicharski.

Poinformował, że aplikacja żappka ma już 3 mln użytkowników, w tym około 1 mln aktywnych dziennie. - Już niedługo dołączymy do naszych usług home delivery, które będzie zintegrowane z aplikacją. W ciągu najbliższych dwóch tygodni umożliwimy płatności przez aplikację, zbliżeniowo. Cały czas pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami, ale są takie, o których jeszcze nie mogę mówić. W najbliższych wielu kwartałach będą one wprowadzane i aplikacja będzie cały czas się rozwijała – mówił Tomasz Blicharski.

Jego zdaniem, konsument szuka przede wszystkim bezpieczeństwa w zakupach, szczególnie tych codziennych, czyli dóbr pierwszej potrzeby.

Jak mówił Jacek Kujawa, wiceprezes LPP, także jego firma stawiała na e-commerce od lat. – To jednak nic w porównaniu do tego co się stało. Dla przykładu – w IV kw. 2019 r. mieliśmy około 15 proc. udziału e-commerce w sprzedaży, a szacunki za I kwartał mówią o wzroście do ok. 30 proc. W kwietniu wzrost był czterokrotny a w maju pięciokrotny. Nasze szacunki o dojściu do około 20 proc. e-commerce w sprzedaży są już nieaktualne – powiedział. - Cały czas wierzymy, że nasza sprzedaż e-commerce może jeszcze się zwiększyć, już teraz jest to około 40 proc. – dodał.

Jego zdaniem, galerie nie odzyskują swojego dawnego blasku, klientów jest niej, a obostrzenia wdrożone w galeriach są dotkliwe dla klientów.

- Nie ma czegoś takiego jak powrót do normalności, jest nowa rzeczywistość. Firmy muszą biec do przodu, nawet nie wiedząc dokładnie w jakim kierunku i w biegu się zmieniać – powiedział Jacek Kujawa.

Dodał, że na gwałtowny wzrost w segmencie e-commerce pozwoliło partnerstwo z Google. Ponadto, firma błyskawicznie przestawiła się na nowe działania w kwestii logistyki. - Nasze główne centrum logistyczne w ciągu 3 tygodni dostosowaliśmy do tego, by wysyłać bezpośrednio do klientów. Przed pandemią wysyłaliśmy 100 tys. sztuk odzieży dziennie, a teraz dobijamy do 400 tys. – mówił.