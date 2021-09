E-commerce notuje wyższe obroty, ale też wyższe zwroty

Polscy klienci zwracają towary, ale na Zachodzie częściej. To, co napędza przychody internetowym firmom – możliwość zwrotu zakupionej rzeczy i odesłania jej do e-sklepu – to także jeden z problemów branży. Trend jest wzrostowy - mówi w wywiadzie dla gazety "Parkiet" Krzysztof Bajołek, prezes i główny akcjonariusz Answear.com.

Data: 24-09-2021, 10:09

Krzysztof Bajołek, prezes i główny akcjonariusz Answear.com: o, co napędza przychody internetowym firmom – możliwość zwrotu zakupionej rzeczy i odesłania jej do e-sklepu – to także jeden z problemów branży.

Platformy e-commerce notują coraz wyższe zwroty – wynika ze sprawozdania odzieżowej spółki internetowej Answear.com. Europa Środkowowschodnia, w której na rozwoju koncentruje się firma, jest pod tym względem i tak w relatywnie korzystnej sytuacji.

Wyższe obroty w e-handlu to wyższe zwroty

Tegoroczne obroty e-handlu w Polsce mają być o 10 mld zł większe niż w 2020 r. i wynieść 93 mld zł (szacunki PwC). Notowane na giełdzie platformy działające na tym rynku notują poprawę wyników i rozszerzają działalność o kolejne kraje. Jest też jednak i inny aspekt ich działalności. Konsumenci nie tylko kupują, ale też coraz częściej zwracają towary zakupione w sieci.

