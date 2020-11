E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowej (relacja)

E-commerce jest gwiazdą koronakryzysu, czy to branża, która kusi również kobiety? Na to pytanie odpowiedziała Dorota Bachman, współzałożycielka Fundacji Kobiety e-biznesu.

- To jest dobry moment dla wszystkich, aby rozpocząć działalność w e-commerce. Jak pokazują przeprowadzone przez nas badania, 38 proc. pań zamierza uruchomić biznes online. Pamiętajmy, że to nie tylko e-sklepy, ale również social media, Instagram, blogi. Aż 46 proc. kobiet deklaruje chęć korzystania z porad specjalistów. Konkurencja na tym rynku jest duża i cały czas rośnie. Od marca do końca października powstało 7961 nowych e-sklepów, to o 15 proc. więcej niż rok temu. Wiele z nich nie przetrwa dwóch lat. Uważam, że nie ma sensu zastanawiać się zbyt długo nad ocaleniem biznesu. Pomysły proste są zazwyczaj dobre. Wiele organizacji w związku z lockdownem przestaje słychać klientów, a to duży błąd. Musimy odpowiadać na potrzeby lokalnych konsumentów, na poziomie mikro jesteśmy w stanie jeszcze lepiej się nie wpasować. Małe organizacje są bardziej elastyczne: szybciej wdrażają nowe funkcjonalności i rozwiązania, to też ich przewaga - mówiła pastelistka.

Jaki e-commerce dla producentów FMCG?

Jak rynek e-commerce wygląda z perspektywy producentów dóbr FMCG? Bartosz Mędrecki, kierownik ds. rozwoju grup klientów w Danone podkreślił, że jego firma rozwój w kanale internetowym opieramy na współpracy z biznesami wyspecjalizowanymi oraz sieciami handlowymi.

- Jesteśmy w trakcie drugiej fali pandemii, więc doświadczenie z pierwszej procentuje. Wiosną byliśmy zaskoczeni, teraz - przygotowani. Wyzwaniem z pierwszej fali okazała się współpraca z mniejszymi podmiotami, sieciami i sklepami, które zaczęły otwierać się na handel online. Okazało się, że to nam w tym momencie zabrakło kompetencji i doświadczenia. Musieliśmy szybko się przygotować do nowej sytuacji i podzielić zadaniami, tak aby nasi pracownicy mogli współpracować z małymi klientami, dostarczyć im nasze know-how oraz kontent - powiedział Bartosz Mędrecki.

